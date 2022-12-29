Коли температура за вікном сягає мінуса, візерунки з'являються не лише на вікнах, але й на окулярах. Що робити, щоб лінзи не запотівали, розповідаємо далі.

Цікаво Побутові травми: які вони бувають та як надати першу допомогу

Чому запотівають лінзи та як з цим боротись

Конденсат на лінзах у вигляді дрібних крапельок з'являється, коли з холодної вулиці ми заходимо у тепле приміщення. Також погіршити видимість в окулярах може і контрастне тепле повітря, яке ми видихаємо під час прогулянки. Ще одним гарантом запотілих лінз стане підвищена вологість повітря, яка може застати як у приміщення, так і на вулиці.

Для боротьби з нав'язливою проблемою холодного сезону є кілька методів. Читайте, експериментуйте та обирайте найзручніший.

Турбує біль у спині? А ви знали, що це одна з найпоширеніших патологій опорно-рухового апарату. Про перевірені способи лікування дізнайтесь тут.

Які способи врятують від запотівання окулярів / Фото Pexels

Спосіб 1. У місткості змішайте невелику кількість шампуню та води у пропорції 1:1. В отриману суміш занурюємо ганчірку та протираємо нею окуляри. Після цього витираємо насухо і сміливо гуляємо на морозі.

Спосіб 2. Стане у пригоді під час боротьби з конденсатом і тверде мило. Змочіть злегка лінзи водою, проведіть сухим милом та протріть насухо. Метод працює і з рідким милом: для цього потрібно краплю засобу нанести на окуляри та витерти чистою серветкою.

Спосіб 3. Прикупіть гліцерин, зігрійте розчин до кімнатної температури та експериментуйте. На шматок тканини нанесіть рідину та протріть окуляри з двох сторін. Залишіть окуляри до висихання, а перед тим, як одягнути, добряче витріть чистою серветкою.