Стрес може стати причиною надмірного переїдання та збільшення ваги, а може працювати у зворотному напрямку та змушувати вас скидати кілограми. Чи можна вважати таке "схуднення" безпечним, чому тіло починає втрачати вагу та як страждають системи організму, розповідаємо далі.

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Чому ви худнете під час стресу

Стрес порушує апетит

Хронічний стрес стимулює продукцію не лише кортизолу та адреналіну, а й інших гормонів, зокрема і тих, які регулюють апетит. Це змушує вас почуватись голодними та більше їсти. Короткочасний стрес діє навпаки – він часто пригнічує дію цих гормонів.

Тривога також може змусити вас приділяти менше уваги їжі, що спричинить ненавмисну ​​втрату ваги. Дослідники зазначають, що близько 40% людей втрачають вагу під час стресу через те, що вживають менше їжі. Це тому, що організм перебуває у постійному стані напруги, що змушує їсти менші порції.

Стрес впливає на метаболізм

Низка досліджень каже, що деякі гормони можуть впливати і на темпи метаболізму. Винуватцем цього процесу вважають кортикотропін-рилізинг-гормон. Він не лише знижує апетит, але й стимулює вивільнення катехоламінів, що спонукають тіло розщеплювати жирові тканини.



Гормони впливають на зниження апетиту / Фото Pexels

Реакція організму на стресові події також залежить від вашого способу життя та харчування. Тож якщо головними складниками раціону є фрукти, овочі та бобові, а не макарони, пончики і піца, то ризики набрати вагу будуть куди нижчими.

Стрес змінює процес травлення

Стресові гормони змінюють процес травлення, адже готують організм до боротьби або втечі. Це відбувається через комплексні зміни на рівні всіх систем: кров і кисень надходять до кінцівок, а не до травного тракту, тому й скорочення в кишківнику сповільнюються.

У результаті їжа, яку ви вживаєте, перетравлюється повільніше, тіло продукує менше необхідних речовин для розщеплення і ви не здатні повноцінно засвоювати поживні речовини. Як наслідок, ви можете стикнутись з низкою неприємних симптомів:

біль у животі;

судоми;

нудота;

діарея;

здуття живота;

кислотний рефлюкс.

Стрес призводить до надмірної метушні

Багато хто бореться зі стресом фізичними навантаженнями: хтось зганяє злість на біговій доріжці, а хтось у тренажерному залі. Тому ще одна причина можливої втрати ваги – більш інтенсивні тренування. Звісно, втрата ваги та спалення зайвих калорій може стати для вас перевагою, але пам'ятайте про можливі наслідки через надмірне фізичне навантаження. Ви можете зіткнутись з ослабленням імунної системи, спровокувати сильніше відчуття тривоги та депресії.

Причиною втрати ваги може стати і зайва метушня, спровокована стресом, як-от нервове постукування ногою чи інші мимовільні рухи.