Випадіння волосся, перш за все, залежить від генетики. Серед інших причин – гормональні зміни, захворювання різних типів, неправильне харчування, прийом лікарських препаратів тощо.

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Як газовані напої впливають на випадіння волосся

Окрім вищезгаданих факторів, дослідники з Університету Цінхуа визначили, що солодкі газовані напої теж впливають на облисіння у чоловіків, значно прискорюючи цей процес.

Вчені проаналізували дані, зібрані протягом січня – квітня 2022 року, про понад 1000 чоловіків, віком від 18 до 45 років. Люди повідомляли інформацію про свої звички, стиль життя, харчування, вживання солодких напоїв, облисіння. Виявилось, що є серйозний зв'язок між двома останніми.



Солодкі газовані напої можуть впливати на алопецію / Фото Pexels

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Навіть невелика кількість підсолоджених напоїв значно прискорює алопецію та збільшує ризики повної втрати волосся. Проте дослідження китайців викликало розбіжності у світі вчених. Зокрема, доктор Сьюзен Масік з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо просить обережно ставитись до отриманих результатів.

Вони не підтверджують висновку про те, що підсолоджені напої підвищують ризик випадіння волосся у чоловіків. Дієта відіграє вирішальну роль у загальному стані здоров'я, особливо щодо ризику розвитку ожиріння, гіперліпідемії, діабету та гіпертонії. Водночас випадіння волосся за чоловічим типом є багатофакторним,

– каже експертка.

Єдине, у чому і Масік, і її колеги одностайні – заклик зменшити споживання цукру. Рекомендується замінити солодкі соки та газовані напої на непідсолоджені.