Австралійка поділилася власним способом боротьби зі стресом під час самоізоляції. На жаль, реакція аудиторії виявилася негативною.

Хлоя Ксандрія, яка має понад 240 підписників у TikTok, поділилася в соцмережі відео, що демонструє її нову фігуру, повідомляє Honey.nine. У ролику дівчина порівняла те, як виглядала раніше та показала додаткові кіло, набрані під час пандемії.

Самоізоляція й справді змінила зовнішній вигляд мільйонів людей. Багато хто набирає вагу – і в цьому немає нічого поганого.

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За кілька місяців я поправилась майже на 20 кілограмів, але мені подобалося все, що відбувається з моїм тілом. Я нарешті почуваюся привабливою і більше не боюся, що хтось може сприйняти мене неправильно.

На жаль, позитивне послання Хлої було жахливо сприйнято аудиторією.

Мережею почали поширюватися не лише пародійні відеореакції, але й критика та образи зовнішнього вигляду дівчини. Деякі користувачі зазначали, що Хлої надихнула їх на заняття спортом та схуднення. Інші – писали, що вона використовує карантин, як привід "запустити своє тіло" та бути товстою. Через це дівчині довелося вимкнути коментарі до своїх роликів та деяких фото в Instagram.

Попри погрози та негативну реакцію, дівчина продовжує ділитися своїм досвідом.

Ліве фото – це я в коледжі. Тоді я споживала мінімум їжі, щоб підтримувати худорляву фігуру. Праворуч – моє тіло після 6 місяців карантину.

Хлої розповідає, що інколи їжа була однією з по-справжньому комфортних речей. Дегустуючи нові страви, дівчина змогла пережити важкі часи самоізоляції.

Можливо ви теж набрали кілька зайвих кіло на карантині… Та ваша цінність не визначається розмірами тіла та тим, що ви їсте!

Хоча, ідеї бодіпозитиву стають все актуальнішими та загальнодоступними, приклад Хлої показав, що суспільству варто пройти довгий шлях до прийняття та розуміння потреб інших.