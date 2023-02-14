Генетика – не єдиний секрет стрункості "ангелів" Victoria's Secret. За ідеальними тілами супермоделей стоїть наполеглива праця над собою. Чимало топових моделей, як-от Белла Хадід, не раз зізнавались в інтерв'ю, що основою краси будь-якої представниці фешн-індустрії є збалансований раціон.

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Про харчові звички топмоделей, які допомагають їм підтримувати тіло у гарній формі – далі у матеріалі.

Жизель Бюндхен: цільно-рослинний раціон

Бразильська модель Жизель Бюндхен – одна з "ангелів" Victoria's Secret, чиєму привабливому вигляду може позаздрити не одна жінка. Секрет її стрункості простий – строга дієта, яка дозволяє моделі залишатись у формі. Цим поділився Аллен Кемпбелл, особистий кухар зірки та її чоловіка Тома Бреді, повідомляє журнал Glamour.

Бюндхен їсть традиційний бразильський сирний хліб / Фото з інстаграму Жизель Бюндхен

Левову частку раціону зіркової пари складають зернові та бобові, зокрема кіноа, пшоно та коричневий рис. Іноді Бюндхен та Бреді споживають органічне м'ясо курки або качки, а також стейки з дикого лосося. Білий цукор, кофеїн, оливкова олія, молочні продукти, гриби та біле борошно виявились у списку продуктів, від яких сім'я відмовилась у рамках програми здорового харчування.

Белла Хадід: баланс між здоровою та не зовсім корисною їжею

Ізабелла "Белла" Хаїр Хадід – одна із найуспішніших американських моделей. У 2019 році пластичний хірург Джуліан Де Сільва надав їй звання "Найгарнішої жінки світу". Що ж допомагає цій красуні завжди виглядати неперевершено?

Модель неодноразово ділилась, що часом дозволяє собі з'їсти чогось "забороненого". Серед улюблених смаколиків Хадід – піца, італійська паста та картопля фрі. Звісно, ці калорійні страви не входять у щоденний раціон Белли. При цьому дівчина регулярно тренується.

Белла та її фірмовий смузі / Фото з інстаграму Белли Хадід

Раціон Хадід, як правило, складається із трьох прийомів їжі. Супермодель надає перевагу ситному сніданку, як-от тост із цільнозернового хліба та яєчні. Обід зазвичай включає високий вміст білка: чудово підійде риба із запеченими овочами. А от на вечерю модель вибирає продукти із великим вмістом клітковини та білка.

Керолін Мерфі: лужна дієта

Керолін полюбляє овочі та фрукти / Фото з інстаграму Керолін Мерфі

48-річна американська модель та актриса встигла підкорити не один світовий подіум. У 2012 році зіркова білявка, за даними журналу Forbes, увійшла у список найбільш високооплачуваних моделей світу. Секрет ідеальної форми жінки полягає у незвичайній дієті.

Мерфі обмежила споживання кислих продуктів, аби покращити рівень pH організму, що є основним принципом так званої лужної дієти. Фактично модель виключила із раціону вживання м'яса, риби, яєць, молочних продуктів та алкоголю. Фрукти та овочі складають основу харчування Керолін Мерфі.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч