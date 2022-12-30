Міцелярна вода виготовляється з використанням очищеної води, зволожувачів і м'яких поверхнево-активних речовин. Молекули цих речовин з'єднуються, утворюючи міцели, що допомагають витягувати бруд і жир зі шкіри.

Міцелярна вода не тільки м'яка, але й дуже ефективна для очищення бруду, макіяжу та жиру. Вона не містить спирту та може сприяти зволоженню шкіри, одночасно зменшуючи подразнення та запалення.

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Чому варто користуватися міцелярною водою

Сприяє зволоженню шкіри

Більшість типів міцелярної води містить зволожувальні сполуки, такі як гліцерин. Він допомагає шкірі ефективніше утримувати вологу.

В одному дослідженні нанесення гліцерину на роздратовану шкіру було ефективним у відновленні гідратації. В іншому огляді повідомляється, що гліцерин допомагає прискорити загоєння ран і захистити від подразнення.

Очищає від бруду та жиру

Міцелярну воду зазвичай використовують для очищення обличчя від макіяжу, бруду та жиру. Це пов'язано з наявністю міцел.

Міцели також підвищують проникність. Це дозволяє мийним засобам досягати глибших шарів шкіри.

Добре підходить для всіх типів шкіри

Міцелярна вода універсальна й добре підходить майже для будь-якого типу шкіри. Це особливо корисно для людей з чутливою шкірою.

Адже міцелярна вода не містить інгредієнтів, які можуть подразнювати шкіру, таких як мило та спирт.

Міцелярна вода покращує стан шкіри / Фото Pexels

Зберігає шкіру чистою

Міцелярна вода допомагає зберегти шкіру чистою, особливо тим, хто має вугрі, закупорені пори або стійкі плями.

Засіб можна наносити лише ватним диском, а це усуває потребу в щітках для обличчя та мочалках, які можуть поширювати бактерії.