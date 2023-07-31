Есть мнение, что длина и густота волос зависит от генетических данных. Впрочем, тонкие волосы от природы никогда не станут густыми, если не прикраладать к нему никаких усилий.
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- Сосредоточьтесь на уходе за кожей головы
Здоровая кожа головы создает среду для здоровых волос – она влияет на скорость удлинения волос. Правильный уход за кожей головы помогает крови и питательным веществам достигать волосяных фолликулов, что приводит к укреплению волос и уменьшению их выпадения.
Массируйте кожу головы во время мытья шампунем, чтобы увеличить приток крови и стимулировать волосяные фолликулы.
- Используйте масло для волос
Массаж головы с теплым маслом – одно из лучших домашних средств для длинных волос. Он не только расслабляет, но и увеличивает толщину волос. Смазка корней волос маслом поможет вашим волосам расти длинными и сильными. Это также поможет омолодить мертвые волосяные стержни.
Используйте кокосовое, лавандовое или миндальное масло для массажа кожи головы и стимулирования роста волос.
Нанесите теплое масло на кожу головы и осторожно помассируйте кончиками пальцев. Смажьте волосы и дайте маслу впитаться. Поверните голову горячим полотенцем на 10 минут для лучшего впитывания масла в волосы. Оставьте на 1-2 часа. Вымойте волосы прохладной водой и шампунем.
Правильный уход за длинными волосами / Фото с Pexels
- Уменьшите мытье волос
Целью шампуня является удаление грязи из волос, но ежедневное использование может сделать его сухим и ломким. Некоторые шампуни содержат сульфаты, и их чрезмерное использование может повредить ваши волосы.
- Аккуратно сушите волосы
Сушка волос полотенцем увеличивает вероятность их ломкости. Не используйте банные полотенца для сушки волос, так как они делают ваши волосы жесткими. Лучше всего использовать полотенце из микрофибры.
- Щетка с широкими зубчиками
Длинные волосы склонны к спутыванию. Лучше всего использовать расческу с широкими зубчиками. Расчесывайте волосы перед сном, чтобы улучшить кровообращение кожи головы во время сна.
Правильный уход за длинными волосами / Фото с Pexels
- Подстригайте волосы
Регулярная стрижка может помочь вам избавиться от секущихся кончиков. Подстригайте волосы каждые шесть-восемь недель, чтобы способствовать здоровому росту волос.
- Уменьшите использование фена
Фен или выпрямитель уменьшает толщину и блеск волос. Если вам трудно отказаться от горячего укладки волос, обязательно используйте термозащитное средство. Этот продукт образует защитный барьер на стержнях волос, предотвращая их повреждение и делая прическу гладкой.
- Правильное питание
Уход за длинными волосами требует много усилий. Вы должны наполнять его правильными питательными веществами. Употребляйте белок, витамины и омега-3.
Белок: волосяные фолликулы состоят из белка, недостаток которого может привести к выпадению волос. Потребляйте продукты, богатые белоком, такие как яйца, бобовые, йогурт и рыба, чтобы сохранить длину волос.
Витамины B, C, D и E помогают предотвратить выпадение волос. Добавьте в свой рацион зеленые листовые овощи, авокадо, семена подсолнечника, миндаль, шпинат, печень, яичный желток, цитрусовые и помидоры.
Омега-3: жирные кислоты Омега-3 способствуют росту волос и предотвращают их выпадение. Они обеспечивают ваши волосы необходимыми питательными веществами и увлажняют кожу головы и волос. Жирная рыба (например, лосось, скумбрия, сельдь и форель), льняные семена, семена чиа, овес, авокадо, грецкие орехи и тыквенные семена являются богатыми источниками омега-3 жирных кислот.
- Пейте воду
Обезвоживание может привести к сухости кожи головы и сделать ваши волосы ломкими. Питьевая вода содержит такие микроэлементы, как цинк, медь, железо и кальций, которые влияют на здоровье волос.