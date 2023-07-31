Есть мнение, что длина и густота волос зависит от генетических данных. Впрочем, тонкие волосы от природы никогда не станут густыми, если не прикраладать к нему никаких усилий.

Интересно Ешьте их каждый день: названы 5 продуктов, которые улучшают зрение

Сосредоточьтесь на уходе за кожей головы

Здоровая кожа головы создает среду для здоровых волос – она влияет на скорость удлинения волос. Правильный уход за кожей головы помогает крови и питательным веществам достигать волосяных фолликулов, что приводит к укреплению волос и уменьшению их выпадения.

Массируйте кожу головы во время мытья шампунем, чтобы увеличить приток крови и стимулировать волосяные фолликулы.

Используйте масло для волос

Массаж головы с теплым маслом – одно из лучших домашних средств для длинных волос. Он не только расслабляет, но и увеличивает толщину волос. Смазка корней волос маслом поможет вашим волосам расти длинными и сильными. Это также поможет омолодить мертвые волосяные стержни.

Используйте кокосовое, лавандовое или миндальное масло для массажа кожи головы и стимулирования роста волос.

Нанесите теплое масло на кожу головы и осторожно помассируйте кончиками пальцев. Смажьте волосы и дайте маслу впитаться. Поверните голову горячим полотенцем на 10 минут для лучшего впитывания масла в волосы. Оставьте на 1-2 часа. Вымойте волосы прохладной водой и шампунем.



Правильный уход за длинными волосами / Фото с Pexels

Уменьшите мытье волос

Целью шампуня является удаление грязи из волос, но ежедневное использование может сделать его сухим и ломким. Некоторые шампуни содержат сульфаты, и их чрезмерное использование может повредить ваши волосы.

Аккуратно сушите волосы

Сушка волос полотенцем увеличивает вероятность их ломкости. Не используйте банные полотенца для сушки волос, так как они делают ваши волосы жесткими. Лучше всего использовать полотенце из микрофибры.

Щетка с широкими зубчиками

Длинные волосы склонны к спутыванию. Лучше всего использовать расческу с широкими зубчиками. Расчесывайте волосы перед сном, чтобы улучшить кровообращение кожи головы во время сна.



Правильный уход за длинными волосами / Фото с Pexels

Подстригайте волосы

Регулярная стрижка может помочь вам избавиться от секущихся кончиков. Подстригайте волосы каждые шесть-восемь недель, чтобы способствовать здоровому росту волос.

Уменьшите использование фена

Фен или выпрямитель уменьшает толщину и блеск волос. Если вам трудно отказаться от горячего укладки волос, обязательно используйте термозащитное средство. Этот продукт образует защитный барьер на стержнях волос, предотвращая их повреждение и делая прическу гладкой.

Правильное питание

Уход за длинными волосами требует много усилий. Вы должны наполнять его правильными питательными веществами. Употребляйте белок, витамины и омега-3.

Белок: волосяные фолликулы состоят из белка, недостаток которого может привести к выпадению волос. Потребляйте продукты, богатые белоком, такие как яйца, бобовые, йогурт и рыба, чтобы сохранить длину волос.

Витамины B, C, D и E помогают предотвратить выпадение волос. Добавьте в свой рацион зеленые листовые овощи, авокадо, семена подсолнечника, миндаль, шпинат, печень, яичный желток, цитрусовые и помидоры.

Омега-3: жирные кислоты Омега-3 способствуют росту волос и предотвращают их выпадение. Они обеспечивают ваши волосы необходимыми питательными веществами и увлажняют кожу головы и волос. Жирная рыба (например, лосось, скумбрия, сельдь и форель), льняные семена, семена чиа, овес, авокадо, грецкие орехи и тыквенные семена являются богатыми источниками омега-3 жирных кислот.

До сих пор в поисках проверенных временем препаратов с доказательной эффективностью и минимальным негативным влиянием? Немецкая компания Heel

Пейте воду

Обезвоживание может привести к сухости кожи головы и сделать ваши волосы ломкими. Питьевая вода содержит такие микроэлементы, как цинк, медь, железо и кальций, которые влияют на здоровье волос.