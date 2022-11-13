У масштабному опитуванні взяли участь 93 158 осіб із 93 країн, різної статі, віку, статусу та національності. Більше про результати дізнайтесь у нашому матеріалі.

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Скільки люди витрачають часу на догляд за собою

Анкета включала різні дані про те, скільки часу на день учасники витрачають на фізичні вправи, дієти, вибір одягу, догляд за волоссям і гігієну тіла. Дослідники враховували гендерні, демографічні, індивідуальні особливості, також цікавились і використанням соцмереж, традиційними віруваннями певних країн й історією патогенів.

Результати показали, що 99% опитаних витрачають мінімум 10 хвилин щодня на догляд за собою. Більш тривалим процедурам віддають перевагу жінки, які виділяють близько 4 годин на день, виконуючи доглядові процедури.



Жінки витрачають більше часу на догляд за собою / Фото Pexels

Науковці також прослідкували тенденцію, що більше працюють над поліпшення свого вигляду ті, хто перебуває у стосунках, часто користується соціальними мережами та є громадянами держав з низьким показником гендерної рівності.

Основною перевагою цього дослідження є його міжкультурна природа й великий розмір вибірки, що дозволяє зважити твердження різних теорій і дослідити фактори, які пояснюють найбільшу різницю в діяльності, спрямованій на поліпшення зовнішнього вигляду. Ми вважаємо, що більш детальне розуміння феномену поліпшення краси може перетворитися на розроблення ефективніших способів протидії негативному впливу неконтрольованої гонитви за красою,

– зазначили дослідники.