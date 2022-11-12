Смертельна хвороба шкіри вульгарний міхурник зустрічається у 3 людей зі 100 000 населення. Як вчасно виявити та лікувати, читайте у нашому матеріалі.

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Все про смертельну хворобу шкіри

Вульгарний міхурник – це дуже рідкісне аутоімунне захворювання шкіри, при якому верхній шкірний покрив та слизові оболонки вкриваються великими міхурами. Новоутворення мають тонку зовнішню оболонку, яка легко пошкоджується, тож на шкірі, ротоглотці, носових ходах, очах та статевих органах утворюються відкриті ерозії, які не гояться без лікування. Смертність серед хворих на вульгарний міхурник сягає від 5 до 15%.

При захворюванні організм продукує небезпечні аутоантитіла, які атакують десмоглеїни – білки, що живуть на клітинах епідермісу та утворюють своєрідний клей для утримання клітин шкіри разом. При активній дії аутоантитіл клітини зовнішнього шару шкіри та слизових оболонок більше не здатні триматись разом, що й викликає болючі міхури та ерозії.



На шкірі з'являються виразки та ерозії / Фото Pexels​

Першою під приціл небезпечних аутоантитіл потрапляє слизова оболонка рота. Там з'являються виразки, які тривалий час не гояться та є дуже болючими. Ураження ротової порожнини та горла заважати їсти і пити, що призводить до втрати ваги. Вже після слизових оболонок шкідник переходить на шкіру.

Виявити передвісників недуги поки вченим не вдалось, відомо лише, що вульгарний міхурник є хронічним, а не інфекційним захворюванням, тобто від інших підхопити його неможливо. Воно однакового вражає чоловіків і жінок та частіше зустрічається у дорослих від 40 до 60 років. Спровокувати появу можуть деякі лікарські засоби, рак, інфекція або травма.

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Для лікування виразок використовують високі дози кортикостероїдів, які дозволяють контролювати ерозії. З часом дозу знижують, аби мінімізувати побічні ефекти. Інтенсивна терапія триває близько 2 – 3 тижні, а загоїтись утворення зможуть протягом 6 – 8 тижнів. Після повного лікування більшість людей продовжують вживати невеликі дози ліків, аби контролювати недугу.

Ризики летальних наслідків через ураження аутоімунним шкірно-слизовим захворюванням зростають через застосування високих доз кортикостероїдів, які необхідні для лікування.