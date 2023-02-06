Чимало спортсменів стикається з проблемою содомів під час тренувань чи змагань. Раніше вважалось, що причиною мимовільних скорочень є зневоднення чи низький рівень електролітів, зокрема натрію, калію і магнію.

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Згодом вченим вдалось знайти наукове пояснення, яке немає нічого спільного з попередньо висунутою версією. Але як бути з розсолом, який так завзято рекламували чемпіони.

Чи допомагає розсіл маринованих огірків при судомах

Маринований сік набув свою популярність завдяки великій кількості електролітів, які мали б легко працювати для полегшення содомів. Науковці довели, що під час судом у людей рівень електролітів в крові та гідратації є нормальними, а справжня причина пов'язана зі збоями у нервовій системі. Зокрема, скорочення виникають через альфа-мотонейрони – це нерви у головному та спинному мозку, що відповідають за зв'язок з м'язами.

Чому виникають судоми / Фото Pexels

Річ у тім, що під час активних занять спортом м'язи стомлюються, що автоматично призводить до збільшення руху альфа-мотонейронів. Ті стимулюють м'яз підтримувати скорочення, що й провокує судоми.

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Виходить, що лікарі та спортсмени помилялись, коли рекламували розсіл?

Звісно, аргумент про значну кількість електролітів у складі втратив свою актуальність, проте авторитет розсолу з маринованих огірків все ще можна врятувати. Секрет криється в оцтовій кислоті. Вона значною мірою є у складі розсолу і додає йому не завжди приємного смаку та запаху, а також здатна викликати рефлекс у задній стінці горла. Саме цей ефект знижує активність альфа-мотонейронів, що й полегшує судоми у короткий термін за 3 – 4 хвилини. Цей сік навіть не обов'язково ковтати, достатньо подразнити задню стінку горла.