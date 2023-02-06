Многие спортсмены сталкиваются с проблемой содомов во время тренировок или соревнований. Ранее считалось, что причиной самопроизвольных сокращений является обезвоживание или низкий уровень электролитов, в частности натрия, калия и магния.

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Впоследствии ученым удалось найти научное объяснение, не имеющее ничего общего с предварительно выдвинутой версией. Но как быть с рассолом, который так упорно рекламировали чемпионы.

Помогает ли рассол маринованных огурцов при судорогах

Маринованный сок приобрел свою популярность благодаря большому количеству электролитов, которые должны легко работать для облегчения содомов. Ученые доказали, что во время судорог у людей уровень электролитов в крови и гидратации нормальный, а настоящая причина связана со сбоями в нервной системе. В частности, сокращения возникают из-за альфа-мотонейронов – это нервы в головном и спинном мозге, отвечающие за связь с мышцами.

Почему возникают судороги / Фото Pexels

Дело в том, что во время активных занятий спортом мышцы утомляются, что автоматически приводит к увеличению движения альфа-мотонейронов. Те стимулируют мышцу поддерживать сокращение, что и провоцирует судороги.

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Выходит, что врачи и спортсмены ошибались, когда рекламировали рассол?

Конечно, аргумент о значительном количестве электролитов в составе утратил свою актуальность, однако авторитет рассола из маринованных огурцов все еще можно спасти. Секрет кроется в уксусной кислоте. Она в значительной степени в составе рассола и придает ему не всегда приятный вкус и запах, а также способна вызвать рефлекс в задней стенке горла. Именно этот эффект снижает активность альфа-мотонейронов, что и облегчает судороги в короткие сроки за 3 – 4 минуты. Этот сок даже не обязательно проглатывать, достаточно раздражить заднюю стенку горла.