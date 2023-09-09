Ви могли ніколи не замислюватися про це, та підкачана попа може стати вашим ключем до довголіття. Річ у тому, що сідничні м'язи не тільки дозволяють вам шикарно виглядати у будь-якому одязі, але й запобігають великій кількості травм.

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Які вправи для сідниць найкращі

Насправді не існує рухів, які допоможуть миттєво збільшити сідниці, проте деякі вправи можуть надати їм приємного округленого вигляду. Та такі тренування будуть корисними і для загального стану здоров'я.

З віком ми природним чином втрачаємо м’язову масу та щільність кісток, що може наражати тіло на травми та біль, але силові тренування в цілому є життєво важливими для пом’якшення втрати сухої маси,

– поділилася тренерка Лі Тейлор Вайсман.

Сильні сідничні м'язи можуть захистити ваше тіло від травм та болів, а також підтримають та стабілізують стегна. Усе це сильно впливає й на рух ваших колін та щиколоток, тож вправи для сідниць можуть бути вам просто необхідні.

Перемінні сідничні випади

Ця вправа не потребує додаткового обладнання, якщо у вас його немає, і її можна виконувати прямо вдома, адже для неї не потрібно багато місця.

Спершу встаньте рівно, ноги поставте на ширині плечей, а руки розведіть в сторони. Ви можете використовувати гантелі, якщо вони у вас є, або обійтися й без них.

Вдихніть повітря та відведіть одну ногу назад, щоб опуститися в випад, де обидва коліна зігнуті приблизно на 90 градусів. Не забувайте й про збереження правильної постави та задіяння преса. Переднє коліно тримайте вище чи трохи попереду щиколотки.

Потім видихніть і контрольованим рухом поверніться у вихідне положення. Повторіть ту саму вправу з іншою ногою. Це буде одне повторення, а вам варто зробити їх 20 – 30 для досягнення найкращого результату.



Вправи для сідниць корисні для здоров'я / Фото Pexels

Крок вперед

Для цієї вправи вам знадобиться куб чи низький стілець, та вона точно допоможе вам привести своє тіло у форму за рекордно короткий час. Спершу станьте обличчям до ящика чи сходів та тримайте у руках гантелі.

Поставте ліву ногу на лаву, тим часом тримайте праву на підлозі. Потім відштовхніться лівою ногою, підніміть тіло вгору, поки не опинитеся у положення стоячи у верхній частині лави.

Зробіть паузу, потім поверніться у вихідне положення та повторіть вправу ще 20 – 30 разів для кожної ноги.

Випади під час ходьби

Для цієї вправи вам потрібно стояти, звівши ноги разом. Пару гир тримайте на висоті плечей, а лікті зігніть перед тілом. Зробіть крок вперед та зігніть коліна, щоб опуститися у випад. Зупиніться, коли обидві ноги утворять кути у 90 градусів.

Потім поверніться у вихідне положення та повторіть вправу ще кілька разів.