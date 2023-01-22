Аби перший трепетний етап знайомства пройшов вдало, потрібно організувати побачення за всіма правилами етикету. Про головні секрети першого побачення 24 каналу розповіла експертка Наталія Миронюк.

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Етикет першого побачення

Етикет має значення, особливо коли йдеться про перше побачення. Знайомство двох людей має важливе значення, адже від нього залежить подальший розвиток стосунків. Саме тому важливо вміти правильно себе поводити та відповідати усім канонам етикету, аби справити гарне враження.

Хто запрошує на побачення

Початковий етап перед побаченням має визначальне значення. Тут є кілька деталей, на які варто звернути увагу як хлопцям, так і дівчатам.

За правилами етикету, на побачення має запросити все-таки кавалер. Важливо, як він це зробить: чи усно при зустрічі, чи напише в соцмережах. Краще, звісно, дзвінок та жива зустріч. Кавалер має повідомити одразу, куди запрошує дівчину. Це має дуже велике значення. Відповідно дівчина вже знає, як одягнутися,

– зазначає Наталія Миронюк.

Ініціаторкою побачення може стати і дівчина. Експертка з етикету зазначає, що гендерна рівність зовсім не перечить правилам етикету, які можна легко підлаштувати під сучасну динаміку світових тенденцій.

Що одягнути



Що доречно одягнути на побачення / Фото Pexels

Місце визначає стиль одягу. Дівчині краще одягнути те, в чому вона себе добре та впевнено почуває, але щоб це підкреслювало її жіночність. Романтичний стиль завжди буде доречний,

– зазначає експертка.

Вбрання хлопця також має відповідати місцю зустрічі: якщо ви зібрались у театр, обирайте костюм та вечірній одяг, якщо кафе чи парк, то можете віддати перевагу зручному стилю кежуал. А для вечірки можна собі дозволити дещо фривольний стиль.

Чи купувати квіти

Уявіть собі, що хлопець приніс квіти на побачення, подарував їх, а вони кілька годин гуляють у парку. Дівчина буде постійно з букетом ходити, він втратить вигляд і додому принесе вже несвіжий. Тому, якщо чоловік хоче на перше побачення подарувати квіти, доречно буде зустріти партнерку біля дому, подарувати їх, щоб одразу поставити у вазу і тоді вирушати на побачення,

– пояснює пані Наталя.

Доречніше все ж дарувати квіти наприкінці побачення. Якщо пара буде йти попри квітковий магазин, хлопець може дівчині зробити подарунок, зайшовши у крамницю разом та обравши букет.