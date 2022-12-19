Розповідаємо п'ять приголомшливих фактів про овочі та фрукти. Деякі з них (а, може, й усі) ви почуєте вперше.

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Цікаві факти про їжу

Авокадо починає дозрівати тільки після того, як його зірвуть

Цікавий фрукт і головний інгредієнт гуакамоле не дозріває на дереві. Авокадо проходить процес дозрівання і набуває м'якої текстури тільки після збору врожаю.

Але незважаючи на це, плоди авокадо необхідно збирати в потрібний час. В іншому випадку вони не будуть містити достатньо олії і ніколи не будуть достатньо стиглими після збору. До речі, авокадо – це дійсно фрукт!

Морква спочатку не була помаранчевою

Морква є одним з найпоширеніших коренеплодів. Вони багаті каротином і відомі своїм помаранчевим кольором. Однак так було не завжди.

Спочатку морква мала фіолетовий, жовтий і білий відтінок. Свій звичний помаранчевий відтінок морква отримала лише в 17 столітті шляхом селекції.

Справжній васабі дуже важко знайти

Скоріш за все, ви ніколи не їли справжній васабі, а якщо й їли, то нечасто. Васабі – дуже дорога пряність. Його отримують з тертого кореня рослини васабі, яке вважається складним для вирощування.

Більшість ресторанів або виробників васабі насправді використовують суміш хрону, гірчиці, кукурудзяного борошна та харчових барвників.

Васабі дуже дорогий, тому справжній мало хто використовує / Фото Unsplash

Перець чилі насправді не такий гострий

Відчуття печіння в роті, яке виникає під час вживання перцю чилі, є не тільки фізичною, але й психічною реакцією.

Чилі містить хімічну речовину під назвою капсаїцин. Тіло реагує на капсаїцин, який ніби "обманює" тіло, змушуючи його думати, що воно переживає справжній опік. Тому ми можемо відчувати пітливість і біль.

Для повного дозрівання ананасів потрібно близько 3 років

Рослині ананаса потрібно від 2 до 3 років, щоб досягти стадії плодоношення, коли воно дає свій єдиний і останній плід. Ананас складається з більш ніж 200 квіток, які утворюють одне насіння.

Процес перетворення квітів у звичний плід може тривати близько 6 місяців.