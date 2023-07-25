Груди можуть охарактеризувати не лише здоров’я, але й розповісти про самопочуття власниці, спосіб життя та на можливі проблемию

Читайте також Як відновлювати сили без "повноцінного" сну: ось на що здатен людський організм

Краплевидні груди

Якщо у вас краплеподібні груди, то вони, швидше за все, будуть круглими, а нижня частина буде трохи повнішою за верхню. Багато жінок мріють саме про такі груди, оскільки вони мають природний вигляд.

Подовжені груди

Подовжені груди, зазвичай, вузькі – зі спрямованими вниз сосками. Іноді вони можуть бути пов'язані зі старінням – що природно, оскільки жінки стають старшими, їхні груди мають тенденцію опускатисяю

Важливо, щоб з віком ви стежили за своїми грудьми щодо будь-яких змін. Більшість випадків раку молочної залози виявляють у жінок віком 50 років і більше.

Якщо ви постійно сутулитесь – це вплине на ваші груди, оскільки гравітаційне тяжіння прискорить проблему обвисання грудей. Спробуйте постійно слідкувати за своєю поставою.

Круглі груди

Якщо у вас круглі груди, то вони мають однакову повноту зверху і знизу. Люди з круглими грудьми мають великі молочні залози. І хоч такі груди виглядають красиво, вони можуть викликати безліч проблем зі здоров'ям.

Біль у плечах та шиї, пов'язаний з грудьми, виникає в результаті зміни центру тяжкості, а великі або важкі груди можуть призвести до постійної напруги середніх і нижніх трапецієпобідних волокон м'язів,

– йдеться у дослідженні в Open Orthopedics Journal.

Жінки з великими грудьми мають болі в спині та шиї, через вагу, яку вони несуть. Крім того, багато жінок з великими грудьми важко знаходять для себе бюстгальтер відповідного розміру.



Круглі груди виглядають красиво / Фото з Motivo

Форма дзвона

Якщо у вас груди у формі дзвона, то вони будуть більш круглими внизу. Експерти кажуть, що це може спричинити висип.

"Ваші груди труться об шкіру живота, викликаючи тертя, вологість. Формується потовий висип, відомий як інтертриго – інфекція, викликана дріжджовим захворюванням", – зазначають експерти.

Атлетичні груди

Якщо у вас більш спортивна форма, то, швидше за все, у вас будуть менші груди. Коли справа доходить до вашого здоров'я, це може бути ознакою того, що ви регулярно тренуєтеся, щоб підтримувати форму. Спортивні груди є ширшими, з великою кількістю м'язів і меншою кількістю грудної тканини.

Асиметричні

У людей з асиметричними грудьми зазвичай одна є більшою за іншу. Це може бути пов'язано з певними чинниками, такими як травма, статеве дозрівання та гормональні зміни. Вагітність – ще один стан, який може змінити розмір ваших грудей.

Ще одне захворювання включає атипову гіперплазію проток, яка виникає, коли молочні протоки у грудях надмірно розростаються. Дослідження показали, що цей стан може викликати рак молочної залози у майбутньому.



Асиметричні груди відрізняються одна від одної / Фото з Мед Сіті

Довгі груди

Якщо у вас довгі груди, то вони мають однакову форму від основи грудей до кінця. У деяких випадках жінки хочуть скоригувати форму таких грудей, тож їхні природні груди можуть викликати сильну тривогу чи стрес.