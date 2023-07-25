Грудь может охарактеризовать не только здоровье, но и рассказать о самочувствии владелицы, образе жизни и возможных проблемах.

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Каплевидная грудь

Если у вас каплевидная грудь, то она, скорее всего, будет круглой, а нижняя часть будет немного полнее верхней. Многие женщины мечтают именно о такой груди, поскольку они выглядят естественно.

Удлиненная грудь

Удлиненная грудь, как правило, узкая – с направленными вниз сосками. Иногда они могут быть связаны со старением – что естественно, поскольку женщины становятся старше, их грудь имеет тенденцию опускаться.

Важно, чтобы с возрастом вы следили за своей грудью относительно любых изменений. Большинство случаев рака молочной железы выявляют у женщин в возрасте 50 лет и старше.

Если вы постоянно сутулитесь – это повлияет на вашу грудь, поскольку гравитационное тяготение ускорит проблему обвисания груди. Попытайтесь постоянно следить за своей осанкой.

Круглая грудь

Если у вас круглая грудь, то она имеет одинаковую полноту сверху и снизу. Люди с круглой грудью имеют большие молочные железы. И хотя такая грудь выглядит красиво, она может вызвать множество проблем со здоровьем.

Боль в плечах и шее, связанная с грудью, возникает в результате изменения центра тяжести, а большая или тяжелая грудь может привести к постоянному напряжению средних и нижних трапециебедных волокон мышц,

– говорится в исследовании в Open Orthopedics Journal.

Женщины с большой грудью имеют боли в спине и шее, из-за веса, который они несут. Кроме того, многие женщины с большой грудью трудно находят для себя бюстгальтер соответствующего размера.



Круглая грудь выглядит красиво / Фото с Motivo

Форма колокола

Если у вас грудь в форме колокола, то она будет более круглой внизу. Эксперты говорят, что это может повлечь за собой сыпь.

"Ваша грудь трутся о кожу живота, вызывая трение, влажность. Формируется потовая сыпь, известная как интертриго – инфекция, вызванная дрожжевым заболеванием", – отмечают эксперты.

Атлетическая грудь

Если у вас более спортивная форма, то, скорее всего, у вас будет меньшая грудь. Когда дело доходит до вашего здоровья, это может являться признаком того, что вы регулярно тренируетесь, чтобы поддерживать форму. Спортивная грудь является более широкой, с большим количеством мышц и меньшим количеством грудной ткани.

Ассиметричные

У людей с асимметричной грудью обычно одна больше другой. Это может быть связано с определенными факторами, такими как травма, половое созревание и гормональные изменения. Беременность – еще одно состояние, которое может изменить размер вашей груди.

Еще одно заболевание включает атипичную гиперплазию протоков, которая возникает, когда молочные протоки в груди чрезмерно разрастаются. Исследования показали, что это состояние может вызвать рак молочной железы в будущем.



Асимметричная грудь отличается друг от друга / Фото с Мед Сити

Длинная грудь

Если у вас длинная грудь, то они имеют одинаковую форму от основания груди до конца. В некоторых случаях женщины хотят скорректировать форму такой груди, поэтому их естественная грудь может вызвать сильную тревогу или стресс.