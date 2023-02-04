Часто люди навіть не замислюються над тим, скільки цукру містить фрукт. Якщо ви вже відмовилися від обробленого цукру, час контролювати кількість природного. Для цього потрібно знати, які фрукти мають найменше цукру.

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Фрукти з найменшим вмістом цукру

Лимон та лайм

Лимони та їхні зелені аналоги з високим вмістом вітаміну С є досить кислими фруктами.

У лаймі міститься лише близько 1,13 грама цукру, а в лимоні – 2,1 грама цукру. Це робить їх ідеальним ароматним доповненням до склянки води.

Малина

Малина містить приблизно 5 грамів цукру. Це трохи більше, ніж чайна ложка на чашку.

Полуниця

Зважаючи на те, наскільки вона солодка та смачна, у полуниці напрочуд мало цукру. Одна чашка сирої полуниці містить близько 7 грамів цукру та понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну С.

Ожина

Ожина також містить лише 7 грамів цукру на чашку. І, як бонус, ці темні ягоди мають багато антиоксидантів і клітковини.

Малина та ожина містять мало цукру / Фото Unsplash

Ківі

Ківі містить лише 6,7 грама цукру на фрукт. У продуктовому магазині його можна зайти постійно.

Грейпфрут

Ще один цитрусовий фрукт, який потрапив у список, – грейпфрут. Хоч на смак він не такий солодкий, але половина містить 10,6 грама цукру.

Авокадо

Так, авокадо – це справді фрукт з низьким вмістом цукру. Один містить лише близько 1 грама цукру. Авокадо відоме високим вмістом корисних жирів.

Кавун

Для багатьох людей кавуни – це справді ласощі, але вони містять мало цукру. Ціла чашка нарізаного кубиками кавуна має близько 10 грамів цукру.

Кавун хоч і солодкий, але з низьким вмістом цукру / Фото Unsplash

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