Як і будь-який інший овоч, помідори можуть мати побічні ефекти, якщо ви з'їсте їх надто багато. Тож будьте уважними та поміркованими у додаванні цього продукту у свій раціон. Про те, кому варто обмежити кількість помідорів у раціоні, розповів сертифікований дієтолог Іонут Ігнат.

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Можуть викликати печію

Помідори – це досить кислий продукт, тож якщо ви схильні до появи печії та маєте проблеми з травленням, вам не варто їсти дуже багато цих продуктів. Річ у тому, що овочі наповнені яблучною та лимонною кислотами та через це можуть змусити шлунок виробляти надмірну кількість шлункової кислоти, що відповідає за розщеплення їжі.

А коли об'єм кислоти збільшується, вона піднімається вгору по стравоходу та викликає неприємні симптоми. Насправді навіть приготування овочів може не надто знизити негативний ефект, що вони можуть спричинити.

Зважайте на те, що помідори та томатний соус також можуть погіршити симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, тож для уникнення кислотного рефлюксу спробуйте обмежити кількість помідорів у раціоні.

Можуть викликати алергію

Алергія на помідори не дуже розповсюджена, проте все ж таки зустрічається. Зазвичай її симптоми проявляються відразу ж після того, як людина вживає плоди. Тож якщо після споживання помідорів у вас з'являється кропив'янка, подразнення шкіри, екзема, висипання, чхання, кашель чи набряк різних частин тіла, це може означати, що вам варто відмовитися від великої кількості помідорів у меню.



Помідори можуть спричинити алергічну реакцію / Фото Pexels

Алергія може виникати через сполуку гістамін, яка міститься у помідорах. Окрім того, ці овочі можуть спричинити навіть алергічний контактний дерматит – коли шкіра починає свербіти та набрякати тільки від одного дотику до овочу.

Можуть посилити проблеми з нирками

Якщо ви маєте прогресуючу хронічну хворобу нирок, вам варто обмежити вживання помідорів, адже у них міститься досить багато калію. Окрім того, не бракує у цих овочах і води, яка може негативно вплинути на хворобу.

Саме високий рівень калію у крові є однією з основних причин захворювання нирок. Для того, щоб запобігти проблемі, вам варто обмежено споживати не тільки помідори, але й томатний соус, кетчуп та інші продукти, які містять цей овоч.

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Синдром роздратованого кишківника

Саме помідори через подразнюючу шкірку та насіння можуть бути однією з причин синдрому роздратованого кишківника. Тож якщо ви вже страждаєте від цього захворювання, помідори можуть спровокувати здуття та деякі інші симптоми.

Окрім того, саме помідори є одним з найбільш поширених алергенів, що викликає проблеми з кишківником.

Проблеми з сечовипусканням

Кислі продукти, до яких належать і помідори, можуть спричинити деякі проблеми із сечовим міхуром та подразнювати його. Окрім того, споживання помідорів у великих кількостях у людей, які мають проблеми із сечовим міхуром, може призвести до нетримання сечі.

Зважайте й на те, що в деяких випадках вживання помідорів у великій кількості може викликати цистит.