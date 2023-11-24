Імунна система – це природна захисна мережа організму, що складається з клітин, тканин та органів, які допомагають захистити організм від бактерій, вірусів, грибків та інших шкідливих речовин.

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Вона створює бар’єр, який не дозвляє вірусам проникнути організм. Імунна система також складається з певних клітин, які боряться з патогенами, якщо ті таки проникнуть в організм.

Нашу імунну систему зміцнює не лише здоровий спосіб життя та якісний сон, але й правильне харчування та напої. Щоб підготувати свій організм до зимового сезону, радимо вам ознайомитися з напоями, які здатні покращити наш імунітет. Про них розповіла дієтологиня Джулі Аптон.

Вода

Щоб наша імунна система добре функціонувала, важливо не забувати про водний баланс. Наш організм піддається різноманітним бактеріям, якщо тіло зневоднене.

Вода допомагає засвоювати поживні речовини та підтримувати в нормі слизові оболонки носа, рота й горла, які є першою лінією захисту патогенів. Саме вони є природним бар’єром від інфекцій.

Зелений чай

Зелений чай зміцнює природний захист нашого організму. Він знижує ризик серцевих захворювань та допомагає в боротьбі з системним запаленням. Зелений чай захищє від хвороб та інфекцій завдяки своїй антиоксидантній здатності.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Molecules, зелений чай зміцнює імунітет завдяки антиоксидантам, що містяться в ньому, які допомагають захистити клітини від окислення та активних форм кисню.



Зелений чай підвищує імунітет / Фото Pexels

Кефір

Кефір багатий на проботики, які допомагають підтримувати баланс мікробіоти шлунково-кишкового тракту.

У статті опублікованій в журналі Nutrients, йдеться, що кефір має антиоксидантні, протимікробні, протизапальні, ранозагоювальні переваги для здоров’я.

Лимонно-імбирний чай

Цей чай є відмінним напоєм для підтримки імунітету. Щоб приготувати його змішайте в окропі свіжий натертий імбір та шматочки лимону. Такий чай багатий на вітамін С – антиоксидант, який допомагає захистити клітини від окисного пошкодження.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, імбир містить понад багато біологічно активних сполук, які допомагають боротися зі нудотою, знижують ризик розвитку деяких видів раку, покращують рівень ліпідів у крові, зменшують запалення та багато іншого.

Ліки стали невід'ємною частиною нашого життя та вкорінилися в нього, настільки, що деякі пацієнти вживають п'ять та більше медпрепаратів одночасно. Однак, чи безпечна така стратегія лікування та чим замінити цю надмірність? Дізнайтеся у матеріалі.

Апельсиновий сік

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Immunology, вітамін С і фолієва кислота, яка міститься в цитрусових соках підтримують цілісність імунних бар'єрів і захищають багато типів імунних клітин. Біологічно активні сполуки цитрусових мають протизапальну дію та підтримують імунітет.

Томатний сік

Як і цитрусові, помідори багаті вітаміном С, а також лікопіном, корисним антиоксидантом-каротиноїдом, який має багато корисних для здоров'я властивостей і, як відомо, допомагає знизити системне запалення.