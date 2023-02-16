Якщо розрізати гарбуз, то в середині можна побачити насіння. А це є ознакою фруктів, тому й виникає дискусія.

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Гарбуз є фруктом

За визначенням американського словника "Мерріам-Вебстер", фрукт – це "зазвичай їстівне репродуктивне тіло насіннєвої рослини". Гарбуз їстівний та повний насіння, а отже це – фрукт.

Усі сорти кабачків також є фруктами. Отже, якщо ви зазвичай стверджуєте, що кабачок чи гарбуз є вашим улюбленим осіннім овочем, то можете переосмислити свою відповідь.

Насіння є ознакою фруктів / Фото Unsplash

Яка його користь

Гарбуз є чудовим джерелом харчових волокон, вітамінів А та С. Хоча 1 чашка гарбузового пюре містить лише 49 калорій, вона вміщує 2,7 грама харчових волокон, допомагаючи вам довше відчувати себе ситими.

Ця ж невелика порція також забезпечує 245 відсотків рекомендованої норми щоденного вітаміну А, 19 відсотків вітаміну С, 16 відсотків калію та 11 відсотків магнію.

Варто задуматися про вершковий гарбузовий суп на обід. А як щодо найкращого осіннього напою – лате з гарбузовими спеціями?

Гарбузове насіння теж дуже корисне. Лише пів склянки смаженого насіння містить 4 грами харчових волокон і 17 грамів білка

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