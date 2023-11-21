Восени та взимку гарячий душ може бути чудовим способом зігрітися, та чи справді він такий корисний для вашого здоров'я? Доктор Мах'яр Маддахалі переконаний, що гарячий душ може у кілька способів нашкодити вашому здоров'ю та тілу.

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Чим шкідливий гарячий душ

Виявляється, надто гаряча вода може принести чимало шкоди не тільки вашій шкірі, але й волоссю. Лікар, що спеціалізується на судинній хірургії, попереджає, що надто гарячий душ може спричинити сухість шкіри.

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Річ у тому, що у шкірі є певна кількість натуральних олій, які зберігають її вологою, і гаряча вода може вимити надто багато цих корисних олій. Окрім того, гаряча вода може спричинити подразнення та почервоніння шкіри, адже висока температура розширює кровоносні судини під шкірою.



Гаряча вода може зашкодити шкірі / Фото Pexels

Не забувайте й про те, що неправильно підібрана температура води може нашкодити і вашому волоссю. Та для деяких людей гарячий душ може обернутися і значно серйознішими неприємностями – наприклад, втратою свідомості. Річ у тому, що якщо ви будете під гарячою водою надто довго, це може призвести до зниження артеріального тиску і згодом – непритомності.

І, зрештою, хоч це може бути дивним, гарячий душ шкідливий для вашої імунної системи. Тож якщо ви хочете вберегтися від осінніх застуд, намагайтеся регулювати температуру води так, щоб вона не перевищувала 36 – 40 градусів за Цельсієм.