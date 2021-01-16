В холодну пору року кількість людей з проявами герпесу значно зростає. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ), герпесвірусна інфекція займає друге місце серед вірусних захворювань людини (на першому місці – грип). Тож розповідаємо, як ефективно боротися з цією незначною проблемою, яка провокує серйозні проблеми

В народі герпес часто називають застудним захворювання. Але чи справді це так? Поглянемо на цю проблему з наукової точки зору та з'ясуємо, що насправді провокує цей неприємний висип.

Згідно з медичною термінологією герпес (герпетична інфекція) – це вірусне захворювання людини, характерними проявами якого є симптоми ураження шкіри та слизових оболонок, а також центральної нервової системи та інших органів.



Основними факторами, що провокують появу герпесу можуть бути:

зниження імунітету внаслідок хвороб або психологічних станів (депресія та інше);

внаслідок хвороб або психологічних станів (депресія та інше); переохолодження та перегрів організму (сонячні промені також є провокуючим фактором);

(сонячні промені також є провокуючим фактором); тривалі хронічні захворювання ;

; менструації у жінок;

у жінок; фізичні чи психологічні навантаження ;

; медичні маніпуляції, які передбачають контакт зі слизовими оболонками (стоматологія, гінекологія, тощо).



Що таке герпес / Фото Pinterest

Виявляється, застуда – лише провокуючий фактор появи герпесу. Це зумовлено тим, що у хворої людини зменшується опірність організму, що і призводить до зниження імунітету. Саме в цей момент вірус може перейти до активної фази, а в чутливої людини – з'являться характерні висипання на шкірі.

Важлива інформація. Вчені встановили, що герпесом хворіють усі живі організми на нашій планеті, крім грибів та деяких видів водоростей. Наразі відомо понад 100 вірусів сімейства Herpesviridae.

Види герпесу

Попри таку велику чисельність видів вірусу, найрозповсюдженішими є:

вірус простого герпесу 1-го типу. Він викликає лабіальний герпес (герпес на губах). Ним інфіковані 95% жителів планети . Захворювання характеризується пухирцями, які переходять в виразку. Такий герпес виникає на обличчі та найчастіше вражає ділянку навколо губ чи носа.

Він викликає лабіальний герпес (герпес на губах). . Захворювання характеризується пухирцями, які переходять в виразку. Такий герпес виникає на обличчі та найчастіше вражає ділянку навколо губ чи носа. Вірус простого герпесу 2-го типу. Є причиною генітального герпесу. Характерні ознаки цього виду: зуд, наявність характерних пухирчастих висипань та виразки на статевих органах. Згідно зі статистикою: у світі 20% людей інфіковані генітальним герпесом, при цьому 80% відсотків інфікованих навіть не здогадуються, що є носіями вірусу.

Є причиною генітального герпесу. цього виду: зуд, наявність характерних пухирчастих висипань та виразки на статевих органах. Згідно зі статистикою: у світі 20% людей інфіковані генітальним герпесом, при цьому Вірус оперізуючого лишаю або вітрянки (вітряна віспа). Вітрянка – розповсюджена дитяча інфекція, що викликається герпес-вірусом варіцелла-зостер. Висипання при цій хворобі локалізуються по всьому тілу, навіть на волосяній ділянці голови.

(вітряна віспа). Вітрянка – розповсюджена дитяча інфекція, що викликається герпес-вірусом варіцелла-зостер. навіть на волосяній ділянці голови. Останнім часом збільшується кількість людей, що захворіли на цитомегаловірус чи вірус Епштейна-Барра, які також є представниками цієї групи вірусів.

Цікавий факт. Виявлено безліч випадків, коли людина була носієм вірусу герпесу протягом всього життя, однак не мала жодного прояву захворювання.

Вірус простого герпесу: типи та профілактика



Простий герпес / Фото Pexels

Враховуючи масовість ураження, вірус простого герпесу потребує особливої уваги. Джерелом його розповсюдження є хвора людина з характерними висипаннями на слизових оболонках.

Шляхи зараження вірусом залежать від його типу.

Герпесвірус 1-го типу

Може передаватися: повітряно-крапельним, контактним (через спільний посуд під час активізації інфекції) або трансфузійним шляхом, а також при трансплантації органів. Більшість людей заражаються ним у віці до 5 років від батьків чи інших дітей.

Герпесвірус 2-го типу

Передається під час незахищеного статевого акту, а також під час вагінальних пологів (якщо в матері виявлено загострення герпесу).

Важливо знати, що ВПГ є небезпечним для організму та може вражати будь-який орган.

Для герпесвірусу характерне хронічне протікання та різні форми клінічних проявів:

Герпетичні висипання вражають слизові оболонки та шкіру. Такий прояв є найрозповсюдженішим; ВПГ впливає на центральну нервову систему та може викликати її важкі ураження та хвороби (енцефаліт, енцефаломієліт та мієліт); При ураженні очей проявляється кератит і кератокон'юнктивіт; В печінці вірус може викликати гепатит (як в новонароджених, так і в дорослих).

Серед симптомів герпесвірусу:

Місцеві: наявність висипань на тілі чи слизових оболонках, які характерні певному виду герпесу, зуд або печіння в місці висипки.

наявність висипань на тілі чи слизових оболонках, які характерні певному виду герпесу, зуд або печіння в місці висипки. Загальні: озноб, лихоманка, головний біль, сонливість, погане самопочуття.



Шляхи передачі герпесу / Фото Pixabay

Запобіжні заходи

Пропонуємо перелік обов'язкових заходів, які допоможуть знизити ризик розповсюдження герпесу, при наявності висипань на шкірі:

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни , адже герпес – це інфекційне захворювання!

, адже герпес – це інфекційне захворювання! Не торкайтесь руками очей!

Ретельно мийте руки до та після контакту з герпетичними висипаннями, після нанесення противірусного крему чи мазі.

Не чешіть уражену ділянку, навіть, якщо у вас виникає сильний свербіж. Таким чином можна перенести інфекцію на здорову ділянку шкіри

На період активної фази хвороби забудьте про поцілунки , особливо з дітьми!

, особливо з дітьми! Ніколи не користуйтесь чужими косметичними засобами (губною помадою чи пензликом для пудри).

(губною помадою чи пензликом для пудри). Не намагайтесь позбутись висипань та струпів, що вже утворились, здираючи їх. Таким чином ви травмуєте здорову сусідню тканину та поширюєте герпес й на неї.

Користуйтесь окремим рушником та посудом, якщо у вас проявилися симптоми хвороби. Не наражайте своїх близьких на небезпеку!

Коли починати противірусне лікування



Як лікувати герпес / Фото Pinterest

Якщо відчуваєте характерні симптоми герпесу – пощипування або розпирання шкіри, але висип ще не з‘явився, розпочинайте противірусне лікування, яке буде ефективним для ВПГ обох типів.

Лікування на ранніх стадіях, скорочує тривалість хвороби та сприяє зменшенню характерної симптоматики.

Герпетичні висипання – це не прояв застуди, а вірусне рецидивуюче захворювання. Оскільки воно вражає не лише шкіру чи слизові оболонки, а й внутрішні органи та нервову систему, – основним акцентом в його лікуванні має бути безпосередній вплив на пригнічення активності вірусу та якнайшвидше відновлення функцій пошкоджених клітин та тканин.

За потреби, можлива симптоматична терапія, рекомендована для зменшення загальної симптоматики (лихоманка, головний біль та ін.) та застосування лікарських засобів для усунення косметичних дефектів (мазі, креми та ін.).

Цікаво. Вчені встановили, що при герпесвірусній інфекції препарати, які застосовують внутрішньо (таблетки) мають більшу ефективність ніж препарати, які застосовують місцево (мазі). Цей ефект обумовлений безпосереднім впливом на збудника в цілому, а не на його місцеві прояви у вигляді уражених ділянок певних тканин.

Противірусні препарати



Енгістол / Фото Heel

У випадках перших проявів хвороби, бажано застосовувати противірусні препарати з доведеною ефективністю. Одним з таких є Енгістол, він продемонстрував високу ефективність та відмінну переносимість в ряді клінічних досліджень. Завдяки натуральному складу та високій якості, його застосування можливе для вагітних жінок та немовлят.



Таблетки Траумель С / Фото Heel

А для максимально швидкого відновлення ушкоджених тканин та органів – скористайтесь препаратом Траумель С. Завдяки своїм протизапальним властивостям, препарат зменшує набряк в ураженій ділянці тіла та спровоковані ним больові відчуття. Завдяки своєму складу, таблетки Траумель С нормалізують процеси судинного обміну речовин та зменшують запальний процес, що забезпечує швидке відновлення функцій ушкоджених органів чи тканин.

Якщо частота герпетичних висипань суттєво збільшилася (раніше вони виникали 2–3 рази на рік, а тепер проявляються й 5 разів), обов‘язково зверніться до лікаря. Він призначить додаткові обстеження та скоригує схему лікування.

Перед застосуванням препаратів обов‘язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією на лікарські засоби.