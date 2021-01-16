Вирус простого герпеса: маленькие пузырьки, которые создают большие проблемы
В холодное время года количество людей с проявлениями герпеса значительно возрастает. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), герпесвирусная инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний человека (на первом месте – грипп). Поэтому рассказываем, как эффективно бороться с этой незначительной проблемой, которая провоцирует серьезные проблемы.
В народе герпес часто называют простудным заболеванием. Но так ли это? Посмотрим на эту проблему с научной точки зрения и выясним, что на самом деле провоцирует эту неприятную сыпь.
Основными факторами, провоцирующими появление герпеса могут быть:
- снижение иммунитета вследствие болезней или психологических состояний (депрессия и т.д.);
- переохлаждение и перегрев организма (солнечные лучи также является провоцирующим фактором);
- длительные хронические заболевания;
- менструации у женщин;
- физические или психологические нагрузки;
- медицинские манипуляции, которые предусматривают контакт со слизистыми оболочками (стоматология, гинекология и т.д.).
Что такое герпес / Фото Pinterest
Оказывается, простуда – лишь провоцирующий фактор появления герпеса. Это обусловлено тем, что у больного человека уменьшается сопротивляемость организма, что и приводит к снижению иммунитета. Именно в этот момент вирус может перейти в активную фазу, а в чувствительного человека – появятся характерные высыпания на коже.
Виды герпеса
Несмотря на такое большое количество видов вируса, самыми распространенными являются:
- вирус простого герпеса 1 типа. Он вызывает лабиальный герпес (герпес на губах). Им инфицированы 95% жителей планеты. Заболевание характеризуется пузырьками, которые переходят в язву. Такой герпес возникает на лице и чаще всего поражает участок вокруг губ или носа.
- Вирус простого герпеса 2 типа. Есть причиной генитального герпеса. Характерные признаки этого вида: зуд, наличие характерных пузырьковых высыпаний и язв на половых органах. Согласно статистике: в мире 20% людей инфицированы генитальным герпесом, при этом 80% процентов инфицированных даже не догадываются, что являются носителями вируса.
- Вирус опоясывающего лишая или ветрянки (ветряная оспа). Ветрянка – распространенная детская инфекция, вызываемая герпес-вирусом Варицелла-Зостера. Высыпания при этой болезни локализуются по всему телу, даже на волосистой области головы.
- В последнее время увеличивается количество людей, заболевших цитомегаловирусом или вирусом Эпштейна-Барра, которые также являются представителями группы герперсвирусов.
Вирус простого герпеса: типы и профилактика
Простой герпес / Фото Pexels
Учитывая массовость поражения, вирус простого герпеса требует особого внимания. Источником его распространения является больной человек с характерными высыпаниями на слизистых оболочках. Пути заражения вирусом зависят от его типа.
Герпесвирус 1 типа
Может передаваться: воздушно-капельным, контактным (через общую посуду во время активизации инфекции) или трансфузионным путем, а также при трансплантации органов. Большинство людей заражаются им в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.
Герпесвирус 2 типа
Передается во время незащищенного полового акта, а также во время вагинальных родов (если у матери обнаружено обострение герпеса).
Для герпесвируса характерно хроническое течение и разные формы клинических проявлений:
- Герпетические высыпания поражают слизистые оболочки и кожу. Такое проявление является самым распространенным.
- ВПГ влияет на центральную нервную систему и может вызвать ее тяжелые поражения или болезни (энцефалит, энцефаломиелит и миелит).
- При поражении глаз проявляется кератит и кератоконъюнктивит;
- В печени вирус может вызвать гепатит (как у новорожденных, так и у взрослых).
Среди симптомов герпесвируса:
- Местные: наличие высыпаний на теле или слизистых оболочках, которые характерны определенному виду герпеса, зуд или жжение в месте сыпи.
- Общие: озноб, лихорадка, головная боль, сонливость, плохое самочувствие.
Пути передачи герпеса / Фото Pixabay
Меры предосторожности
Предлагаем перечень обязательных мер предосторожности, которые помогут снизить риск распространения герпеса, при наличии высыпаний на коже:
- Строго соблюдайте правила личной гигиены, ведь герпес – это инфекционное заболевание!
- Не прикасайтесь руками глаз!
- Тщательно мойте руки до и после контакта с герпетическими высыпаниями, после нанесения противовирусного крема или мази.
- Не чешите пораженный участок, даже если у вас возник сильный зуд. Таким образом можно перенести инфекцию на здоровый участок кожи.
- На период активной фазы болезни забудьте о поцелуях, особенно с детьми!
- Никогда не пользуйтесь чужими косметическими средствами (губной помадой или кисточкой для пудры).
- Не пытайтесь избавиться высыпаний и струпьев, что уже образовались, сдирая их. Таким образом вы травмируете здоровую соседнюю ткань и распространяете герпес и на нее.
- Пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой, если у вас проявились симптомы болезни. Не подвергайте своих близких опасности!
Когда начинать противовирусное лечение
Как лечить герпес / Фото Pinterest
Если чувствуете характерные симптомы герпеса – пощипывания или распирания кожи, но сыпь еще не появилась, начинайте противовирусное лечение, которое будет эффективным для ВПГ обоих типов.
Лечение на ранних стадиях, сокращает продолжительность болезни и способствует уменьшению характерной симптоматики. Герпетические высыпания – это не проявление простуды, а вирусное рецидивирующее заболевание. Поскольку оно поражает не только кожу или слизистые оболочки, но и внутренние органы и нервную систему, – основным акцентом в его лечении должно быть непосредственное влияние на подавление активности вируса и скорейшее восстановление функций поврежденных клеток и тканей.
При необходимости возможна симптоматическая терапия, рекомендованная для уменьшения общей симптоматики (лихорадка, головная боль и др.) А также – применение лекарственных средств для устранения косметических дефектов (мази, кремы и др.).
Противовирусные препараты
Энгистол / Фото Heel
В случаях первых проявлений болезни, желательно применять противовирусные препараты с доказанной эффективностью. Одним из таких является Энгистол, он продемонстрировал высокую эффективность и отличную переносимость в ряде клинических исследований. Благодаря натуральному составу и высокому качеству, его применение возможно для беременных женщин и младенцев.
Таблетки Траумель С / Фото Heel
А для максимально быстрого восстановления поврежденных тканей и органов – воспользуйтесь препаратом Траумель С. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, препарат уменьшает отек в пораженном участке тела и спровоцированные им болевые ощущения. Благодаря своему составу, таблетки Траумель С – нормализуют процессы сосудистого обмена веществ и уменьшают воспалительный процесс, обеспечивающий быстрое восстановление функций поврежденных органов или тканей.
Если частота герпетических высыпаний существенно увеличилась (ранее они возникали 2–3 раза в год, а теперь проявляются и 5 раз), обязательно обратитесь к врачу. Он назначит дополнительные обследования и скорректирует схему лечения.
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