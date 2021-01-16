В холодное время года количество людей с проявлениями герпеса значительно возрастает. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), герпесвирусная инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний человека (на первом месте – грипп). Поэтому рассказываем, как эффективно бороться с этой незначительной проблемой, которая провоцирует серьезные проблемы.

В народе герпес часто называют простудным заболеванием. Но так ли это? Посмотрим на эту проблему с научной точки зрения и выясним, что на самом деле провоцирует эту неприятную сыпь.

Согласно медицинской терминологии, герпес (герпетическая инфекция) – это вирусное заболевание человека, характерными проявлениями которого являются симптомы поражения кожи и слизистых оболочек, а также центральной нервной системы и других органов.



Основными факторами, провоцирующими появление герпеса могут быть:

снижение иммунитета вследствие болезней или психологических состояний (депрессия и т.д.);

вследствие болезней или психологических состояний (депрессия и т.д.); переохлаждение и перегрев организма (солнечные лучи также является провоцирующим фактором);

(солнечные лучи также является провоцирующим фактором); длительные хронические заболевания ;

; менструации у женщин;

у женщин; физические или психологические нагрузки;

медицинские манипуляции, которые предусматривают контакт со слизистыми оболочками (стоматология, гинекология и т.д.).



Что такое герпес / Фото Pinterest

Оказывается, простуда – лишь провоцирующий фактор появления герпеса. Это обусловлено тем, что у больного человека уменьшается сопротивляемость организма, что и приводит к снижению иммунитета. Именно в этот момент вирус может перейти в активную фазу, а в чувствительного человека – появятся характерные высыпания на коже.

Важная информация. Ученые установили, что герпесом болеют все живые организмы на нашей планете, кроме грибов и некоторых видов водорослей. Известно более 100 вирусов семейства Herpesviridae.

Виды герпеса

Несмотря на такое большое количество видов вируса, самыми распространенными являются:

вирус простого герпеса 1 типа . Он вызывает лабиальный герпес (герпес на губах). Им и нфицированы 95% жителей планеты. Заболевание характеризуется пузырьками, которые переходят в язву. Такой герпес возникает на лице и чаще всего поражает участок вокруг губ или носа.

. Он вызывает лабиальный герпес (герпес на губах). Им и планеты. Заболевание характеризуется пузырьками, которые переходят в язву. Такой герпес возникает на лице и чаще всего поражает участок вокруг губ или носа. Вирус простого герпеса 2 типа . Есть причиной генитального герпеса. Характерные признаки этого вида: зуд, наличие характерных пузырьковых высыпаний и язв на половых органах. Согласно статистике: в мире 20% людей инфицированы генитальным герпесом , при этом 80% процентов инфицированных даже не догадываются, что являются носителями вируса.

. Есть причиной генитального герпеса. Характерные признаки этого вида: зуд, наличие характерных пузырьковых высыпаний и язв на половых органах. Согласно статистике: в мире , при этом 80% процентов инфицированных даже не догадываются, что являются носителями вируса. Вирус опоясывающего лишая или ветрянки (ветряная оспа). Ветрянка – распространенная детская инфекция, вызываемая герпес-вирусом Варицелла-Зостера. Высыпания при этой болезни локализуются по всему телу, даже на волосистой области головы.

(ветряная оспа). Ветрянка – распространенная детская инфекция, вызываемая герпес-вирусом Варицелла-Зостера. Высыпания при этой болезни локализуются по всему телу, даже на волосистой области головы. В последнее время увеличивается количество людей, заболевших цитомегаловирусом или вирусом Эпштейна-Барра, которые также являются представителями группы герперсвирусов.

Интересный факт. Выявлено множество случаев, когда человек был носителем вируса герпеса в течение всей жизни, однако не имела никакого проявления заболевания.

Вирус простого герпеса: типы и профилактика



Простой герпес / Фото Pexels

Учитывая массовость поражения, вирус простого герпеса требует особого внимания. Источником его распространения является больной человек с характерными высыпаниями на слизистых оболочках. Пути заражения вирусом зависят от его типа.

Герпесвирус 1 типа

Может передаваться: воздушно-капельным, контактным (через общую посуду во время активизации инфекции) или трансфузионным путем, а также при трансплантации органов. Большинство людей заражаются им в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

Герпесвирус 2 типа

Передается во время незащищенного полового акта, а также во время вагинальных родов (если у матери обнаружено обострение герпеса).

Важно знать, что ВПГ является опасным для организма и может поражать любой орган.

Для герпесвируса характерно хроническое течение и разные формы клинических проявлений:

Герпетические высыпания поражают слизистые оболочки и кожу. Такое проявление является самым распространенным. ВПГ влияет на центральную нервную систему и может вызвать ее тяжелые поражения или болезни (энцефалит, энцефаломиелит и миелит). При поражении глаз проявляется кератит и кератоконъюнктивит; В печени вирус может вызвать гепатит (как у новорожденных, так и у взрослых).

Среди симптомов герпесвируса:

Местные: наличие высыпаний на теле или слизистых оболочках, которые характерны определенному виду герпеса, зуд или жжение в месте сыпи. Общие: озноб, лихорадка, головная боль, сонливость, плохое самочувствие.



Пути передачи герпеса / Фото Pixabay

Меры предосторожности

Предлагаем перечень обязательных мер предосторожности, которые помогут снизить риск распространения герпеса, при наличии высыпаний на коже:

Строго соблюдайте правила личной гигиены , ведь герпес – это инфекционное заболевание!

, ведь герпес – это инфекционное заболевание! Не прикасайтесь руками глаз!

Тщательно мойте руки до и после контакта с герпетическими высыпаниями, после нанесения противовирусного крема или мази.

до и после контакта с герпетическими высыпаниями, после нанесения противовирусного крема или мази. Не чешите пораженный участок , даже если у вас возник сильный зуд. Таким образом можно перенести инфекцию на здоровый участок кожи.

, даже если у вас возник сильный зуд. Таким образом можно перенести инфекцию на здоровый участок кожи. На период активной фазы болезни забудьте о поцелуях , особенно с детьми!

, особенно с детьми! Никогда не пользуйтесь чужими косметическими средствами (губной помадой или кисточкой для пудры).

(губной помадой или кисточкой для пудры). Не пытайтесь избавиться высыпаний и струпьев, что уже образовались, сдирая их. Таким образом вы травмируете здоровую соседнюю ткань и распространяете герпес и на нее.

и струпьев, что уже образовались, сдирая их. Таким образом вы травмируете здоровую соседнюю ткань и и на нее. Пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой, если у вас проявились симптомы болезни. Не подвергайте своих близких опасности!

Когда начинать противовирусное лечение



Как лечить герпес / Фото Pinterest

Если чувствуете характерные симптомы герпеса – пощипывания или распирания кожи, но сыпь еще не появилась, начинайте противовирусное лечение, которое будет эффективным для ВПГ обоих типов.

Лечение на ранних стадиях, сокращает продолжительность болезни и способствует уменьшению характерной симптоматики. Герпетические высыпания – это не проявление простуды, а вирусное рецидивирующее заболевание. Поскольку оно поражает не только кожу или слизистые оболочки, но и внутренние органы и нервную систему, – основным акцентом в его лечении должно быть непосредственное влияние на подавление активности вируса и скорейшее восстановление функций поврежденных клеток и тканей.

При необходимости возможна симптоматическая терапия, рекомендованная для уменьшения общей симптоматики (лихорадка, головная боль и др.) А также – применение лекарственных средств для устранения косметических дефектов (мази, кремы и др.).

Интересно. Ученые установили, что при герпесвирусной инфекции препараты, применяемые внутрь (таблетки), имеют лучшую эффективность, чем препараты, применяемые местно (мази). Этот эффект обусловлен непосредственным влиянием на возбудителя в целом, а не на его местные проявления в виде пораженных участков определенных тканей.

Противовирусные препараты



Энгистол / Фото Heel

В случаях первых проявлений болезни, желательно применять противовирусные препараты с доказанной эффективностью. Одним из таких является Энгистол, он продемонстрировал высокую эффективность и отличную переносимость в ряде клинических исследований. Благодаря натуральному составу и высокому качеству, его применение возможно для беременных женщин и младенцев.



Таблетки Траумель С / Фото Heel

А для максимально быстрого восстановления поврежденных тканей и органов – воспользуйтесь препаратом Траумель С. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, препарат уменьшает отек в пораженном участке тела и спровоцированные им болевые ощущения. Благодаря своему составу, таблетки Траумель С – нормализуют процессы сосудистого обмена веществ и уменьшают воспалительный процесс, обеспечивающий быстрое восстановление функций поврежденных органов или тканей.

Если частота герпетических высыпаний существенно увеличилась (ранее они возникали 2–3 раза в год, а теперь проявляются и 5 раз), обязательно обратитесь к врачу. Он назначит дополнительные обследования и скорректирует схему лечения.

Перед применением препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией на лекарственные средства.