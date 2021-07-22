Про те, як це зробити правильно розповіла косметологиня Ольга Петруніна.

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Головні правила демакіяжу

Зняття макіяжу не дорівнює умиванню й очищення шкіри. Це окремий етап догляду, на якому треба видалити косметику.

Такі засоби для вмивання як пінка, гель чи молочко не справляються із завданням демакіяжу. Їх завдання – очищати обличчя від шкірного сала і щоденного забруднення. Щоб якісно змити макіяж вибирайте спеціальні продукти: міцелярну воду, двофазний засіб, або гідрофільне масло.

У двофазних засобах масляниста текстура, але це не масло! Якщо така текстура вам не подобається, тоді варто звернути увагу на міцелярно воду. Гідрофільне масло краще вибирати для не жирної шкіри та зняття стійкого мейку, –

зазначила експертка.

Після того, як знімете макіяж, необхідно очистити шкіру від нього. Для цього використовуємо засоби для вмиваня.

Міцелярна вода – це не "вмивалка", не тонік і не альтернатива цим продуктам. Це засіб для зняття макіяжу, яке ми не залишаємо на обличчі, а обов'язково змиваємо.

Після демакіяжу й очищення, протріть обличчя ватним диском, просоченим тоніком – це обов'язковий етап догляду. Також це ще додаткове доочищення шкіри. Протираючи шкіру видалите залишки косметики/бруду. Глянувши на диск, зможете оцінити наскільки чисто тепер ваше обличчя.

Якщо ваш макіяж складається з туші та рум'ян, мати засіб для зняття макіяжу не обов'язково. Для зняття легкого нестійкого макіяжу буде досить кошти для вмивання та води.