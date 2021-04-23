Бажання зекономити час та лягти в ліжко з мокрим волоссям – не найкраща ідея. На жаль, окрім неприємного відчуття, цей ритуал має деякі негативні наслідки для вашого здоров'я

Звісно, популярне твердження, що сон з мокрою головою призведе до застуди – не більше, ніж міф. Але й тут є нюанси. Мокре волосся (а також шкарпетки, взуття або рукавиці) значно холодніше за температуру тіла, це, в разі частого контакту зі шкірою, повільно знижує імунну систему. Коли організм охолоджується, кровоносні судини стискаються, заважаючи проникненню лейкоцитів, які боряться з вірусами.

Читайте також Що їсти, щоб не випадало волосся: поради нутриціологині

Якщо цей аргумент здається вам непереконливим – читайте далі. Деякі пункти мають чим дивувати.

Розмноження грибків та бактерій



Висушіть голову, перш ніж лягати спати / Фото Pexels

Під час сну подушка вбирає в себе всю вологу з волосся і може залишатися мокрою аж до самого ранку. Вологе середовище чудово підходить для розмноження бактерій і грибків, тому у вас підвищується ризик виникнення лупи, свербіння чи алергічних реакцій.

Ламкість волосся

Мокре волосся особливо тендітне та тонке, тому сон з невисушеними локонами може призвести до тривалого тертя об подушку і, як наслідок, до ламкості. До того ж постіль може електризувати пасма, тож зранку їх буде важче вкласти.

Головні болі

Однією з причин постійних головних болів може стати саме сон з мокрою головою. В боротьбі з несприятливими факторами, такими як зниження імунітету, розвиток грибків чи потрапляння в організм бактерій, організм кидає всі свої сили, щоб зупинити потенційні збудники хвороб. Він збільшує циркуляцію крові, що може призвести до тиску та появи ранкової мігрені.

Корисні альтернативи

Якщо ви принципово не користуєтеся феном або не маєте часу для того, щоб висушити волосся перед сном – спробуйте нанести на пасма небагато кондиціонера та заплести в вільні коси. Також ви можете спробувати замінити наволочки на атласні. Волосся в такому разі швидше висохне, а ви – не зіткнетеся вранці зі заплутаністю та електризацією.