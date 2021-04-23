Желание сэкономить время и лечь в постель с мокрыми волосами – не лучшая идея. К сожалению, кроме неприятного ощущения, этот ритуал имеет некоторые негативные последствия для здоровья.

Конечно, популярное утверждение, что сон с мокрой головой приведет к простуде – не более, чем миф. Но и здесь есть нюансы. Мокрые волосы (а также носки, обувь или перчатки) холоднее тела, это, в случае частого контакта с кожей, медленно снижает иммунную систему. Когда организм охлаждается, кровеносные сосуды сжимаются, мешая проникновению лейкоцитов, которые борются с вирусами.

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Если этот аргумент кажется вам неубедительным – читайте дальше. Некоторые пункты нечем удивлять.

Размножение грибков и бактерий



Высушите голову, прежде чем ложиться спать / Фото Pexels

Во время сна подушка впитывает всю влагу из волос и может оставаться мокрой до самого утра. Влажная среда отлично подходит для размножения бактерий и грибков, поэтому у вас повышается риск возникновения перхоти, зуда или аллергических реакций.

Ломкость волос

Мокрые волосы особенно хрупкое и тонкое, поэтому сон с невысушенными локонами может привести к длительному трению об подушку и, как следствие, к ломкости. К тому же постель может электризовать пряди, из-за чего утром их будет труднее вложить.

Головные боли

Одной из причин постоянных головных болей может стать именно сон с мокрой головой. В борьбе с неблагоприятными факторами, такими как снижение иммунитета, развитие грибков или попадания в организм бактерий, организм бросает все свои силы, чтобы остановить потенциальные возбудители болезней. Он увеличивает циркуляцию крови, что может привести к давлению и появлению утренней мигрени.

Полезные альтернативы

Если вы принципиально не пользуетесь феном или нет времени для того, чтобы высушить волосы перед сном – попробуйте нанести на пряди немного кондиционера и заплести их в свободные косы. Также вы можете попробовать заменить наволочки на атласные. Волосы в таком случае быстрее высохнут, а вы – не столкнетесь утром с запутанностью и электризацией.