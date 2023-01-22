У кожному будинку можна знайти губки для миття посуду. Вони є незамінним аксесуаром, який може стати в пригоді при щоденному прибиранні. Втім, є й інші способи використання губки, і деякі з них виглядають доволі екзотично.

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Ущільнення вікон

За допомогою губки ви можете дешево та ефективно утеплити вікно взимку. Все, що потрібно зробити, це розділити губку на кілька невеликих частин і помістити в щілини, а потім закріпити двостороннім скотчем. Завдяки цьому трюку холодне повітря не потраплятиме всередину приміщення.

Оригінальне застосування / Фото unsplash

Зберігання продуктів

Губка у холодильнику продовжить термін служби продуктів. Просто розмістіть одну або дві губки на полицях холодильника. Замінюйте їх щотижня, адже при довшому зберіганні вони почнуть неприємно пахнути та стануть розсадником бактерій. Щоб покращити вбирання вологи, посипте губки содою.

Очищення мікрохвильовки

Достатньо лише змочити губку в оцті, який легко розм’якшить забруднення. Потім вставте його в пристрій і ввімкніть на хвилину. Зачекайте трохи, потім вийміть губку з мікрохвильової печі. Помийте поворотну тарілку під проточною водою із засобом для миття посуду.

Так легко та просто / Фото unsplash

Інші способи використання губки для посуду

Ви також можете використовувати цей предмет як підставку для зап'ястя під час роботи за комп'ютером. Багато годин, проведених в одній позі, сприяє утворенню так званого зап'ястного каналу. Це захворювання, яке викликає біль при русі ураженої руки. Губка для посуду також може служити подушечкою для шпильок або голок.