Вчені опитали 2000 дорослих американців, перш ніж зрозуміли, що на бажання поласувати солоденьким може впливати ваш тип особистості чи навіть сімейний стан.

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Інтроверти VS екстраверти

Інтроверти у цьому протистоянні взяли гору: атмосфера самотності, очевидно, більше спонукає до ласощів. Цікаво, що 49% повідомили, що у дорослому віці частіше вживають солодощі, ніж у дитинстві. Шоколадні десерти полюбляє 46% інтровертів та 31% екстравертів. Вранці також ласунів солодкого більше серед інтровертів: 33% і 15%.

Оптимісти VS песимісти



Песимісти віддають перевагу кислому / Фото Pexels

Опитування Nothing Bundt Cakes теж допомогти визначити, що песимісти та оптимісти мають різні уподобаннях до десертів. Відтак, амбасадори позитивного мислення швидше оберуть солодкий смак, а люди із негативним типом мислення полюбляють кислий смак: 77% про 51%.

Майже половина опитаних оптимістів вважають улюбленим десертом торт. Цікаво також, що більшість респондентів, а саме 73%, розширили свою смакову палітру улюблених солодощів саме у дорослому віці. Тож у їхньому житті з'явилось чимало десертів, яких вони не пробували в дитинстві.

Одружені VS неодружені

Ще одне соціологічне дослідження виявило, що 41% пар має спільний улюблений десерт. 7 з 10 людей каже, що знання про смакові вподобання партнера свідчать про певну близькість, а 50% навіть готові спробувати улюблені десерти друзів, навіть ті, які зазвичай не люблять.

Також результати показали, що середньостатистичний опитаний їсть близько 3 десертів і стільки ж видів смаколиків тримає вдома. 58% респондентів готові ділитись наїдками з партнером.

Торти вже давно є основним продуктом на день народження, але ми бачимо, як торти стають центральною частиною заходів цілий рік, а також як "просто так" або повсякденні частування. Тож має сенс бачити торти серед десертів, які набирають найбільше голосів, незалежно від того, інтроверт ви чи екстраверт,

– підсумовує дослідник.