Для того, щоб очистити ванну, не обов'язково використовувати багато гелів і порошків. З того, що є під рукою, можна зробити ще кращі засоби.

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Три найкращі очисники для ванни

Харчова сода

Вологу губку обмочіть в харчовій соді. Проведіть нею по поверхні ванни, приділяючи особливу увагу зливу та зоні під краном.

Очистьте стінки ванни круговими рухами зверху вниз. Відтисніть надлишок води з губки та за потреби знову нанесіть харчову соду.

Якщо деякі частини ванни не очищаються миттєво, нанесіть на них харчову соду та залиште на деякий час (приблизно 1 годину). Знову протріть ванну губкою. Потім змийте залишки харчової соди холодною водою.

Стійкі плями можна очистити за допомогою суміші харчової соди та оцту. Нанесіть пасту на 10 хвилин, а потім змийте водою.

Оцет

Для чищення емалі на ванні, змішайте в рівних пропорціях воду та білий оцет. Нанесіть суміш на м'яку тканину і протріть забруднені місця. Змийте водою і за потреби повторіть процес.

Зверніть увагу, що кислотні засоби можуть пошкодити емальований шар ванни. Тому будьте дуже обережні під час чищення ванни оцтом і не залишайте засіб на поверхні на тривалий час.

Для очищення акрилової ванни, змішайте рівні частини води та оцту та налийте суміш у розпилювач. Бризніть суміш на поверхню і залиште на 30 хвилин. Протріть ванну м'якою тканиною та промийте водою.

Суміш харчової соди, засобу для миття посуду та лимонного соку

Змішайте засіб для миття посуду та харчову соду в пропорції 1:1. Додайте кілька крапель лимонного соку. Перемішайте розчин до появи піни.

Як бюджетно очистити плями на ванній / Фото Pexels

Нанесіть суміш на ванну за допомогою губки та залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього протріть ванну, рухаючись зверху вниз. Змийте залишки водою.