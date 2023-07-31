В последние годы инсульт все чаще возникает у молодых людей из-за разных факторов, таких как малоподвижный образ жизни и нездоровое питание.

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Поэтому очень важно молодежи обращать внимание на определенные вредные привычки, чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью и предотвратить будущие осложнения.

Противозачаточные таблетки

Недавние исследования показали, что противозачаточные таблетки могут подвергать молодых людей риску инсульта.

Противозачаточные таблетки содержат гормоны, предотвращающие беременность, останавливая овуляцию. Эти гормоны также могут привести к изменениям свертывания крови и увеличить риск тромбов. Когда тромб образуется в артерии, ведущей к мозгу, он может блокировать кровоток и вызвать инсульт.

Согласно исследованиям, женщины, принимающие противозачаточные средства, вдвое чаще страдают инсультом, чем женщины, не принимающие таблетки.

Высокое кровяное давление

Когда артериальное давление слишком высоко, это создает дополнительную нагрузку на артерии, что впоследствии может привести к инсульту.

Высокое кровяное давление часто вызвано факторами образа жизни, такими как избыточный вес, нездоровое питание или недостаточная физическая нагрузка.



Высокое давление приводит к инсульту / Фото из Аптека 24

Курение

Курение повреждает и сужает кровеносные сосуды, увеличивает воспаление и повышает вероятность свертывания крови, что может увеличить риск инсульта.

Согласно исследованиям, у курящих людей вероятность инсульта в два-четыре раза выше, чем у некурящих.

Пассивное курение также является фактором риска инсульта. Если вы живете с курящим человеком, риск инсульта возрастает на 20–30%.

Диабет

Если у человека есть диабет, организм не может правильно перерабатывать сахар, что может привести к высокому уровню сахара в крови. Со временем это может привести к повреждению кровеносных сосудов, а затем к инсульту.

Ожирение

Человек с лишним весом создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, заставляя их работать больше, чем необходимо.

Это может привести к высокому кровяному давлению, что повреждает стенки артерий и увеличивает вероятность закупорки или разрыва, что может привести к инсульту.

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Атеросклероз

Атеросклероз – это заболевание артерий, при котором стенки артерий становятся толстыми и жесткими, что ограничивает кровоток.

Атеросклероз может привести к инсульту, если он сужает или блокирует артерию, снабжающую кровь в ваш мозг.

Генетика

Некоторые генетические состояния повышают склонность человека к инсультам. К примеру, серповидно-клеточная анемия, увеличивающая свертываемость крови приводит к инсультам, которые чаще встречаются у молодых людей.

Наркомания и алкоголизм

Злоупотребление наркотиками включает употребление запрещенных веществ, таких как кокаин, героин, метамфетамин и другие. Эти препараты могут повлечь повреждение кровеносных сосудов в организме, в том числе сосудов головного мозга, что может привести к инсульту.

Они повышают уровень артериального давления и частоту сердечных сокращений, что создает нагрузку на артерии, вызывая их сужение или разрыв.

Алкоголизм – еще одна важная причина инсульта среди молодых людей. Чрезмерное потребление алкоголя приводит к повышению уровня АД за счет уменьшения в организме естественных сосудорасширяющих средств, таких как оксид азота. Это еще больше увеличивает риск инсульта.