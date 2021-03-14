Інтенсив вихідного дня: комплекс вправ зі стільцем для нижньої частини тіла

Зірка інстаграму Кейла Іцінес показала просте тренування, яке можна виконувати вдома в будь-який зручний для вас час. Вправи розраховані на початківців, тож, незалежно від рівня підготовки, ви зможете прокачати свої ноги та сідниці.

Шукаєте нові тренування для занять в домашніх умовах? Цей простий та оригінальний комплекс вправ допоможе вам підтримувати своє тіло в тонусі без спеціального спортивного обладнання.

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Щоб долучитися до тренування Кайли, вам знадобиться лише те, що точно є у вашій квартирі, – простий стілець. За його допомогою ви зможете осилити 5 простих вправ для нижньої частини тіла.

Ось, що пропонує тренерка: