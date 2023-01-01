Про небезпеку кокосової олії гучно заявила професорка Гарварду, докторка Карін Міхелс, яка назвала ефір "чистою отрутою" у своїй лекції. Що сталось з часів буму у 2015 році до сьогодні, дізнайтесь далі.

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Чому кокосова олія небезпечна

Кокосова олія різко та непомітно для усіх захопила споживацький ринок, тож її почали додавати у засоби гігієни, доглядові речовини та навіть їжу. Щодо додавання її у каву навіть гуляв міф, буцімто такий мікс пришвидшує метаболізм і зміцнює імунну систему.

Гарвардська докторка Карін Міхелс вважає інакше: вона не боготворить популярний продукт, а гучно заявляє про його шкоду, яка зумовлена високим вмістом насичених жирів. Вони миттєво та "ефективно" підвищують рівень холестерину, що збільшує ризики розвитку серцевих захворювань.

Оскільки кокосова олія підвищує рівень "поганого" холестерину, що є причиною серцево-судинних захворювань, і не має підтверджених сприятливих ефектів, ми радимо не використовувати її,

– заявили також і в Американській кардіологічній асоціації.

Про небезпеку вживання кокосової олії попереджали також британські й великі міжнародні організації охорони здоров'я. Вони ще у 2016 році закликали мінімізувати кількість олії у раціоні. Тож замість насичених жирів краще акцентувати на ненасичених жирах.

Кокосова олія не надто корисна / Фото Pexels

Проте кокосова олія вийшла далеко за межі самих лише кухонь. Її користь доцільно оцінити і в інших сферах. У зволожувальних кремах цей компонент цілком може фігурувати, як й інші олійки.

Серед переваг кокосової олії над іншими є лише те, що вона коштує дешево, діє швидко і пахне шоколадкою Bounty. Але з роллю зволожувача вона точно впорається не найкраще. Забути про цей засіб варто тим, хто бореться з акне, адже олійка комедогенна, тобто при потраплянні в пори витягти її буде не просто.

Тож не варто один компонент розглядати невіддільною частиною б'юті-ритуалів, дозволяйте собі експериментувати та шукайте нові засоби.