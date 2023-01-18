Кожній людині потрібна належна кількість високоякісного сну, щоб підтримувати здоров’я та працювати якнайкраще. Однак потреби у сні для нас можуть відрізнятися.

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Більшість дорослих повинні вибирати такий час сну, який дозволить їм спати приблизно від семи до дев’яти годин щоночі.

Встановлення часу сну

Правильний час – один з головних секретів. Існують певні фізіологічні процеси, які впливають на те, коли ви відчуваєте сонливість і коли ви прокидаєтеся вранці. Розуміння цих природних ритмів є ключовим для відповіді на запитання "Коли слід лягати спати?".





Міцний сон – запорука вдалого дня / Фото unsplash

Циркадний ритм

Узгодження вашого графіка сну з природними циркадними ритмами може зменшити ризик проблем зі сном.

Циркадний ритм – це добовий ритм сну й активності. Внутрішній біологічний годинник людини, який регулює 24-годинний цикл її біологічних процесів.

Одним із важливих циркадних ритмів є цикл сон – активність, який впливає на те, коли ви відчуваєте сонливість і коли ви не спите. Цикл сон – активність контролюється центральним біологічним годинником у вашому мозку.

Визначення хронотипу

Ваш хронотип стосується індивідуальних природних уподобань. "Ранні пташки", як правило, найкраще працюють вранці, тоді як "сови" більш ефективні пізно ввечері.

Якщо ви належите до тих, хто краще працює рано вранці або пізно ввечері, і якщо ваш час пробудження гнучкий, подумайте про встановлення часу сну відповідно до вашого хронотипу.

Скільки вам потрібно спати

Експерти вважають, що дорослим у віці від 18 до 64 років потрібно спати від семи до дев'яти годин щодня. Щоб отримати уявлення про те, скільки годин сну потрібно саме вам, спробуйте дозволити собі прокидатися без будильника та встановіть час пробудження. Підрахуйте, скільки годин ви спали, і перевірте, чи відповідає це число рекомендованим фахівцями вказівкам щодо сну за віком.

Режим допоможе якості сну / Фото unsplash

Поради для якісного сну

Не лягайте спати надто рано або надто пізно. Для більшості дорослих час сну повинен бути встановлений не пізніше ніж за вісім годин до того, як ви плануєте прокинутися. Надто ранній час сну може ускладнити засинання.

Уникайте вживання кофеїну по обіді. Він є стимулятором для безсоння.

Спробуйте вести щоденник сну. Відстеження режиму сну може допомогти вам дізнатися про свої звички сну та визначити, чи достатньо ви відпочиваєте.

Намагайтеся не їсти важку їжу та не виконувати фізичні навантаження, які прискорюють серцебиття, впродовж останньої години або двох перед сном. Збудження нервової системи не дасть вам заснути, тож ви ризикуєте провести багато часу у ліжку, не зімкнувши повік.