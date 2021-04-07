Як та коли збирати березовий сік, щоб зберегти усі корисні властивості: відео
Березовий сік допомагає впоратися з авітамінозом та легкими застудами, швидко усуває спрагу та покращує обмін речовин. Утім, щоб напій продемонстрував свою дію, слід знати, коли та як починати його збір.
Джерело:24 канал
Професійні збирачі березового соку, рядять заздалегідь підготувати арсенал інструментів та знайти правильну березу. Найкраще підійдуть дорослі дерева з добре розвиненою кореневою системою та багатою кроною. Молода тонка берізка для збору весняного соку не підходить. Також бажано уникати поодиноких дерев, які виросли при дорозі.
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Що ще потрібно врахувати, вирушаючи в ліс за березовим соком, – далі.
Коли збирати березовий сік
Щоб не прогадати з часом збору, важливо слідкувати за погодою: як тільки почав танути сніг, а бруньки – збільшуватися в розмірах, пора вирушати за соком.
Збір березового соку припиняється, коли на деревах розпускається листя.
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Де збирати березовий сік
Березовий сік варто збирати якомога далі від великих міст, виробництв та засмічених територій. У міру прогрівання лісу слід переміщатися вглиб хащі – туди, де дерева "прокидаються" пізніше.
Що знадобиться для збору березового соку
- Скляна банка або пластикова тара;
- Загострені кілки довжиною 15 – 20 сантиметрів;
- Кілька мотузочок для кріплення банки;
- Ніж або інший гострий предмет.
Як зібрати сік: покрокова інструкція
- Вибираємо березу та перевіряємо чи витікає з неї сік.
- Позначаємо місце для майбутнього отвору (40 – 50 см від коренів вгору).
- Якщо дерево має товсту кору, слід акуратно зняти ножем верхній шар, щоб не пошкодити наступний. Повинен утворитися невеликий квадрат.
- Свердликом або шуруповертом робимо отвір в центрі очищеного квадрата.
- Отвір робимо під нахилом, щоб вставлений в нього кілочок розташувався "носиком" вниз.
- В отриманий отвір вбиваємо кілочок.
- Коли з'являється березовий сік, під "носик" кілочка підставляємо банку.
- Кріпимо банку мотузочками.
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3 способи зберігання березового соку
Лісовий березовий сік, зберігається недовго. Річ в тім, що в нього можуть проникнути патогенні мікроорганізми, які живуть навіть в найчистішому холодильнику. Це призводить до окислювання соку, внаслідок якого з нього виділяються токсичні речовини.
Проте існують методи, які дозволять подовжити життя вітамінного напою.
Замороження
Це найефективніший спосіб зберігання березового соку. Але щоб зберегти всі властивості, доведеться заморожувати його правильно. По-перше, це потрібно робити безпосередньо після збору. По-друге, процес повинен відбуватися швидко, при дуже низьких температурах, тому він підходить лише для тих. в кого є потужна морозильна камера. По-третє, сік доведеться процідити.
Заморожений березовий сік при -18°C зберігається до півроку, а при нижчих температурах навіть рік. Зважте, що повторному заморожуванню він не підлягає.
Консервування
Законсервувати березовий сік нескладно. На 1 літр вам знадобиться 120 – 130 грамів цукру і 5 грамів лимонної кислоти.
Доведіть напій до кипіння, додайте лимонну кислоту і цукор. Процідіть через марлю і розлийте по стерилізованих банках. Герметично закрийте. Банки потрібно тримати перевернутими, поки вони не охолонуть.
Законсервований сік може зберігатися до 2 років.
Концентрат
Ще один не особливо популярний та не найлегший варіант – приготувати сироп.
Налийте частину соку в емальовану каструлю і кип'ятіть, поки не випарується близько 1/3 об'єму рідини. Після цього долийте ще соку, щоб заповнити каструлю. Продовжуйте так до тих пір, поки об'єм рідини не зменшиться в 10 разів.
В результаті у вас вийде густа, жовта рідина, схожа на мед, де сконцентровані всі корисні речовини.
Такий концентрат практично не втрачає своїх властивостей та не бродить, тому зберігати його можна впродовж 2-х років.
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