Березовий сік допомагає впоратися з авітамінозом та легкими застудами, швидко усуває спрагу та покращує обмін речовин. Утім, щоб напій продемонстрував свою дію, слід знати, коли та як починати його збір.

Професійні збирачі березового соку, рядять заздалегідь підготувати арсенал інструментів та знайти правильну березу. Найкраще підійдуть дорослі дерева з добре розвиненою кореневою системою та багатою кроною. Молода тонка берізка для збору весняного соку не підходить. Також бажано уникати поодиноких дерев, які виросли при дорозі.

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Що ще потрібно врахувати, вирушаючи в ліс за березовим соком, – далі.

Коли збирати березовий сік

Щоб не прогадати з часом збору, важливо слідкувати за погодою: як тільки почав танути сніг, а бруньки – збільшуватися в розмірах, пора вирушати за соком.

Найкраще збирати сік в проміжку між 12 і 18 годинами, оскільки в цей час спостерігається найвища інтенсивність просочування.

Збір березового соку припиняється, коли на деревах розпускається листя.

Як зібрати березовий сік: поради та правила – відео з каналу 1000 DIY's and Advice

Де збирати березовий сік

Березовий сік варто збирати якомога далі від великих міст, виробництв та засмічених територій. У міру прогрівання лісу слід переміщатися вглиб хащі – туди, де дерева "прокидаються" пізніше.

Що знадобиться для збору березового соку

Скляна банка або пластикова тара;

Загострені кілки довжиною 15 – 20 сантиметрів;

Кілька мотузочок для кріплення банки;

Ніж або інший гострий предмет.

Як зібрати сік: покрокова інструкція

Вибираємо березу та перевіряємо чи витікає з неї сік. Позначаємо місце для майбутнього отвору (40 – 50 см від коренів вгору). Якщо дерево має товсту кору, слід акуратно зняти ножем верхній шар, щоб не пошкодити наступний. Повинен утворитися невеликий квадрат. Свердликом або шуруповертом робимо отвір в центрі очищеного квадрата. Отвір робимо під нахилом, щоб вставлений в нього кілочок розташувався "носиком" вниз. В отриманий отвір вбиваємо кілочок. Коли з'являється березовий сік, під "носик" кілочка підставляємо банку. Кріпимо банку мотузочками.

Як збирати березовий сік – відео Jonna Jinton

3 способи зберігання березового соку

Лісовий березовий сік, зберігається недовго. Річ в тім, що в нього можуть проникнути патогенні мікроорганізми, які живуть навіть в найчистішому холодильнику. Це призводить до окислювання соку, внаслідок якого з нього виділяються токсичні речовини.

Проте існують методи, які дозволять подовжити життя вітамінного напою.

Замороження

Це найефективніший спосіб зберігання березового соку. Але щоб зберегти всі властивості, доведеться заморожувати його правильно. По-перше, це потрібно робити безпосередньо після збору. По-друге, процес повинен відбуватися швидко, при дуже низьких температурах, тому він підходить лише для тих. в кого є потужна морозильна камера. По-третє, сік доведеться процідити.

Заморожений березовий сік при -18°C зберігається до півроку, а при нижчих температурах навіть рік. Зважте, що повторному заморожуванню він не підлягає.

Консервування

Законсервувати березовий сік нескладно. На 1 літр вам знадобиться 120 – 130 грамів цукру і 5 грамів лимонної кислоти.

Доведіть напій до кипіння, додайте лимонну кислоту і цукор. Процідіть через марлю і розлийте по стерилізованих банках. Герметично закрийте. Банки потрібно тримати перевернутими, поки вони не охолонуть.

Законсервований сік може зберігатися до 2 років.

Концентрат

Ще один не особливо популярний та не найлегший варіант – приготувати сироп.

Налийте частину соку в емальовану каструлю і кип'ятіть, поки не випарується близько 1/3 об'єму рідини. Після цього долийте ще соку, щоб заповнити каструлю. Продовжуйте так до тих пір, поки об'єм рідини не зменшиться в 10 разів.

В результаті у вас вийде густа, жовта рідина, схожа на мед, де сконцентровані всі корисні речовини.

Такий концентрат практично не втрачає своїх властивостей та не бродить, тому зберігати його можна впродовж 2-х років.