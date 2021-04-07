Березовый сок помогает справиться с авитаминозом и легкими простудами, быстро устраняет жажду и улучшает обмен веществ. Впрочем, чтобы напиток продемонстрировал свое действие, следует знать, когда и как начинать его сбор.

Профессиональные сборщики березового сока, советуют заранее подготовить арсенал инструментов и найти правильную березу. Лучше всего подойдут взрослые деревья с хорошо развитой корневой системой и богатой кроной. Молодая тонкая березка для сбора весеннего сока не подходит. Также желательно избегать одиночных деревьев, выросших на дороге.

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Что еще нужно учесть, отправляясь в лес за березовым соком, – далее.

Когда собирать березовый сок

Чтобы не прогадать со временем сбора, важно следить за погодой: как только начал таять снег, а почки – увеличиваться в размерах, пора отправляться за соком.

Лучше всего собирать сок в промежутке между 12 и 18 часами, поскольку в это время наблюдается самая высокая интенсивность вытекания.

Сбор березового сока прекращается, когда на деревьях распускаются листья.

Как собрать березовый сок: советы и правила – видео с канала 1000 DIY's and Advice

Где собирать березовый сок

Березовый сок следует собирать как можно дальше от больших городов, производств и засоренных территорий. По мере прогревания леса следует перемещаться вглубь чащи – туда, где деревья "просыпаются" позже.

Что понадобится для сбора березового сока

Стеклянная банка или пластиковая тара;

Заостренные колышки длиной 15 – 20 сантиметров;

Несколько веревочек для крепления банки;

Нож или другой острый предмет.

Как собрать сок: пошаговая инструкция

Выбираем березу и проверяем вытекает ли из нее сок. Обозначаем место для будущего отверстия (40 – 50 см от корней вверх). Если дерево имеет толстую кору, следует аккуратно снять ножом верхний слой, чтобы не повредить следующий. Должен образоваться небольшой квадрат. С помощью буравчика или шуруповёрта делаем отверстие в центре очищенного квадрата. Отверстие делаем под наклоном, чтобы вставленный в него колышек расположился "носиком" вниз. В полученное отверстие забиваем колышек. Когда появляется березовый сок, под "носик" колышка подставляем банку. Крепим банку веревочками.

Как собирать березовый сок – видео Jonna Jinton

3 способа хранения березового сока

Лесной березовый сок храниться недолго. Дело в том, что у него могут проникнуть патогенные микроорганизмы, которые живут даже в чистом холодильнике. Это приводит к окислению сока, в результате которого из него выделяются токсичные вещества.

Однако существуют методы, которые позволят продлить жизнь витаминного напитка.

Замораживание

Это самый эффективный способ хранения березового сока. Но чтобы сохранить все свойства, придется замораживать его правильно. Во-первых, это нужно делать непосредственно после сбора. Во-вторых, процесс должен происходить быстро, при очень низких температурах, поэтому он подходит только для тех, у кого есть мощная морозильная камера. В-третьих, сок придется процедить.

Замороженный березовый сок при -18°C сохраняется до полугода, а при более низких температурах даже год. Учтите, что повторной заморозке он не подлежит.

Консервирование

Законсервировать березовый сок несложно. На 1 литр вам понадобится 120 – 130 граммов сахара и 5 грамм лимонной кислоты.

Доведите напиток до кипения, добавьте лимонную кислоту и сахар. Процедите через марлю и разлейте по стерилизованным банкам. Герметично закройте. Банки нужно держать перевернутыми, пока они не остынут.

Законсервирован сок может храниться до 2 лет.

Концентрат

Еще один не особо популярный и не самый легкий вариант – приготовить сироп.

Налейте часть сока в эмалированную кастрюлю и кипятите, пока не испарится около 1/3 объема жидкости. После этого долейте еще сока, чтобы заполнить кастрюлю. Продолжайте так до тех пор, пока объем жидкости не уменьшится в 10 раз.

В результате у вас получится густая, желтая жидкость, похожая на мед, где сконцентрированы все полезные вещества.

Такой концентрат практически не теряет своих свойств и не бродит, поэтому хранить его можно в течение 2-х лет.