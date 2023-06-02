Комахи укусами не лише створюють дискомфорт у вигляді свербежу, а й можуть переносити різні віруси. Тому важливо правильно захищати себе від шкідників.

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Як захиститись від комарів

Лікарка-педіатр Наталія Кошиль каже, що найкраще уникати місць з великою кількістю комарів, прикривати тіло одягом, встановити сітки на вікна й відлякувати комах.

Робити останнє можна фумігаторами, які розпилюють отруйну для комах речовину на певну площу навколо себе. Якщо у вас дитина до 2 років, то краще ними не користуватись. В інших випадках увімкніть їх на 2 години та вийдіть з кімнати.

Коштують фумігатори від 100 до 500 гривень. Флакончика з рідиною зазвичай вистачає на місяць, якщо фумігатор працює щоночі. Пластинки – на одну ніч,

– наголошує Кошиль.



Захищайтесь від комарів правильно / Фото Pexels

Ще один варіант – захист природніми речовинами, зокрема ефірними оліями (гвоздичною, евкаліптовою, м'ятною). Окрім цього, у лимон можна запхати сушену гвоздику – приємний аромат та користь.

Для боротьби з комарами можна взяти і спіралі, але вони призначені лише для використання на свіжому повітрі. Ефективними вони будуть на площі до 3 метрів квадратних.

Спробувати можна і спреї та креми, проте важливо обирати такі, які підходять дітям. На них зазвичай пише, від якого віку варто застосовувати. Є для малечі спеціальні наліпки на одяг чи браслети зі змінними картриджами. Обов'язково ознайомтесь з інструкцією.