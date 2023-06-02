Насекомые укусами не только создают дискомфорт в виде зуда, но могут переносить различные вирусы. Поэтому важно правильно защищать себя от вредителей.

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Как защититься от комаров

Врач-педиатр Наталья Кошиль говорит, что лучше избегать мест с большим количеством комаров, прикрывать тело одеждой, установить сетки на окна и отпугивать насекомых.

Делать последнее можно фумигаторами, распыляющими ядовитое для насекомых вещество на определенную площадь вокруг себя. Если у вас ребенок до 2 лет, лучше ими не пользоваться. В других случаях включите их на 2 часа и выйдите из комнаты.

Стоят фумигаторы от 100 до 500 грн. Флакончика с жидкостью обычно хватает на месяц, если фумигатор работает каждую ночь. Пластинки – на одну ночь,

– подчеркивает Кошиль.



Защищайтесь от комаров правильно / Фото Pexels

Еще один вариант – защита природными веществами, в частности эфирными маслами (гвоздичным, эвкалиптовым, мятным). Кроме этого, в лимон можно запихнуть сушеную гвоздику – приятный аромат и польза.

Для борьбы с комарами можно взять и спирали, но они предназначены только для использования на открытом воздухе. Эффективными они будут на площади до 3 квадратных метров.

Попробовать можно спреи и кремы, однако важно выбирать подходящие детям. На них обычно пишет, с какого возраста следует применять. Есть для малышей специальные наклейки на одежду или браслеты со сменными картриджами. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией.