Для цього необхідно знати правила, як захиститись від шкідників і що робити, якщо кліщ все-таки до вас присмоктався. 24 канал ділиться чіткою інструкцією.

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Що робити, якщо вкусив кліщ

Кліщі живуть ледь не скрізь – у парку, полі, траві, лісі тощо, тому підхопити їх доволі просто. Найчастіше ці дрібні членистоногі тварини присмоктуються до шиї, вух та під колінами – там, де є м'які зони. Також це може бути живіт, пахви, пах, внутрішня частина передпліччя.

Шкідники не кусають одразу, як тільки бачать людське тіло. Вони можуть довго шукати місце, куди "вжалити", тож після прогулянки варто оглянути шкіру і зняти їх до того, як вони присмокчуться.

Інколи під час огляду тіла можна просто його не помітити. Але якщо у вас з'являються слабкість в м'язах, підвищена температура тіла, сильний головний біль чи біль в кінцівках, то це є ознаки укусу. В таких випадках варто звернутись до найближчого травмпункту чи медичного закладу, де все зроблять правильно, оброблять місце та дадуть рекомендації.



Кліщі дуже підступні / Фото Pexels

Видаляти дрібну тварину самостійно експерти категорично не радять, адже її можна забрати не повністю чи банально розчавити. Звісно, бувають різні випадки, тож декому треба самостійно це робити.

Для цього легко розхитуємо кліща пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини. Далі повільно видаляємо разом з хоботком. Якщо він залишився, забираємо його стерильною голкою.

Завершіть процедуру змащенням місця присмоктування, для цього підійдуть 3% розчин йоду або спирт. Також вимийте руки з милом і протягом 2 тижнів стежте за своїм самопочуттям. Якщо є припухлості на шкірі чи вищезгадані симптоми, зверніться до лікаря-інфекціоніста.

Щоб не мати жодних проблем, треба правильно захищатись. Для цього необхідно: