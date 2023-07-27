Комбуча – это напиток, традиционно изготовленный путем ферментации чая (обычно черного чая или иногда зеленого чая и улун) и сахара с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY). На приготовление комбучи уходит 7–10 дней.
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Многие производители добавляют по вкусу такие ингредиенты как сок, фрукты или травы. Такая смесь для брожения в контролируемой среде позволяет полезным бактериям и дрожжам производить чайный гриб вариантом пробиотического напитка.
Кроме того, исследования показали антиоксидантную активность (способность эффективно бороться со свободными радикалами) благодаря содержанию фенольных соединений,
– отметила диетология Наталья Самойленко.
Комбуча укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, уменьшает воспаление и повышает энергию. Впрочем, не всё так однозначно. Комбуча все же имеет несколько побочных эффектов.
Избыток калорий
Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet
Добавленный сахар
Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet
Повреждение зубной эмали
Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet
Риск инфицироваться
Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet
Этанол
Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet