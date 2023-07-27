Комбуча – это напиток, традиционно изготовленный путем ферментации чая (обычно черного чая или иногда зеленого чая и улун) и сахара с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY). На приготовление комбучи уходит 7–10 дней.

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Многие производители добавляют по вкусу такие ингредиенты как сок, фрукты или травы. Такая смесь для брожения в контролируемой среде позволяет полезным бактериям и дрожжам производить чайный гриб вариантом пробиотического напитка.

Кроме того, исследования показали антиоксидантную активность (способность эффективно бороться со свободными радикалами) благодаря содержанию фенольных соединений,

– отметила диетология Наталья Самойленко.

Комбуча укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, уменьшает воспаление и повышает энергию. Впрочем, не всё так однозначно. Комбуча все же имеет несколько побочных эффектов.

Избыток калорий



Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet

Добавленный сахар



Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet

Повреждение зубной эмали



Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet

Риск инфицироваться



Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet

Этанол



Возможные побочные эффекты комбучи / Фото с Instagram samoylenko_diet