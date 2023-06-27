Попри це, він дуже корисний. У ньому мало калорій і багато різних мінеральних речовин, вітамінів, антиоксидантів, калію, кремнію тощо.

А ще огірок захищає очі, заспокоює, позбавляє набряків, покращує стан шкіри та волосся і знижує рівень холестерину у крові. 24 Канал розповідає, хто ці переваги не зможе отримати.

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Кому не можна їсти огірки

Перші огірки дозрівають у середині літа. Тому дуже ранні овочі небезпечні нітратами, якими часто їх підживлюють виробники. Якщо все ж вирішили придбати, не забувайте зрізати шкірку.

Не варто їсти цей продукт при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при загостренні виразки, при гастриті, ентероколіті, адже це може завершитись підвищенням кислотності шлунка й здуттям живота. Також не треба вживати огірок при дискінезії жовчовивідних шляхів і нирковій недостатності.



Огірки не варто їсти усім / Фото Pexels

Цей зелений овоч містить калій, який може порушити кислотно-лужний баланс та спровокувати розвиток гіперкаліємії. Це хвороба, що може спричиняти проблеми у роботі нирок, виразку тонкого кишківника чи проблеми з серцево-судинною системою.

Обережними треба бути матерям-годувальницям. Через молоко свіжі огірки можуть спровокувати у дітлахів бурчання, діарею й болі в животі.

Цікаво й те, що медики усім не рекомендують вживати після цього овоча холодну воду, газовані напої та молоко. Наслідками можуть стати порушення діяльності шлунка, утруднення травлення й поява болі у животі.