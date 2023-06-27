Несмотря на это, он очень полезен. В нем мало калорий и много разных минеральных веществ, витаминов, антиоксидантов, калия, кремния и т.д.

А еще огурец защищает глаза, успокаивает, избавляет отеков, улучшает состояние кожи и волос и снижает уровень холестерина в крови. 24 Канал рассказывает, кто эти преимущества не сможет получить.

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Кому нельзя есть огурцы

Первые огурцы созревают в середине лета. Поэтому очень ранние овощи опасны нитратами, которыми их часто подпитывают производители. Если все же решили приобрести, не забывайте срезать кожуру.

Не следует есть этот продукт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при обострении язвы, гастрите, энтероколите, ведь это может завершиться повышением кислотности желудка и вздутием живота. Также не следует употреблять огурец при дискинезии желчевыводящих путей и почечной недостаточности.



Огурцы не стоит есть всем / Фото Pexels

Этот зеленый овощ содержит калий, который может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать развитие гиперкалиемии. Это болезнь, которая может вызвать проблемы в работе почек, язву тонкого кишечника или проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Осторожными нужно быть кормящим матерям. Через молоко свежие огурцы могут спровоцировать у детей ворчание, диарею и боли в животе.

Интересно и то, что медики всем не рекомендуют употреблять после этого овоща холодную воду, газированные напитки и молоко. Последствиями могут стать нарушение деятельности желудка, затруднение пищеварения и появление боли в животе.