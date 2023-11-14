Кава не тільки дає енергію, але й може викликати проблеми з травленням, тривожність та проблеми зі сном. Звісно, далеко не у всіх цей ранковий напій викличе такі наслідки, та вам варто переконатися, що кава вам не нашкодить. Про категорії людей, яким не варто пити каву, розповіла дієтологиня Сімрун Чопра.

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Повільний метаболізм

Деякі люди, виявляється, не можуть переробляти кофеїн в організмі досить ефективно, тож можуть зазнати негативного впливу від напою – наприклад, стати нервовими, роздратованими чи тривожними.

І цей ефект може тривати до 9 годин після споживання. Натомість люди, які мають швидкий метаболізм, не відчувають ефекту від кави вже через кілька годин після прийняття.

Тож якщо ви знаєте, що маєте повільний метаболізм, подумайте про те, щоб зменшити кількість кофеїну в своєму раціоні. Втім, кава у обмежених кількостях може дати чимало переваг для здоров'я – наприклад, покращення пам'яті та швидкість реакції.



Кава може викликати тривогу / Фото Pexels

Вагітні жінки

Так, якщо ви вагітні чи годуєте грудьми, вам також варто обмежити споживання кофеїну. Варто уникати не тільки самої кави, але й енергетичних напоїв та деякої солодкої газованої води.

Для того, щоб визначити дозу кофеїну, яка буде безпечною для вас, вам варто поспілкуватися зі своїм лікарем.

Тривожні люди

Якщо ви схильні до тривожності та відчуваєте багато стресу, кава може тільки нашкодити вам у довгостроковій перспективі. Тож Сімрун Чопра поділилася кількома порадами щодо того, як саме варто вживати каву.

Перш за все, не пийте більше, ніж одну – дві чашки кави на день. Також не додавайте до своєї кави молоко, вершки чи цукор – адже так ви не отримаєте користі від напою. Та якщо у вас повільний метаболізм, обмежте вживання кави до всього однієї чашки на день, і намагайтеся пити її вранці.