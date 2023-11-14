Кофе не только дает энергию, но может вызвать проблемы с пищеварением, тревожность и проблемы со сном. Конечно, далеко не у всех этот утренний напиток вызовет такие последствия, но вам следует убедиться, что кофе вам не навредит. О категориях людей, которым не стоит пить кофе, рассказала диетолог Симрун Чопра.

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Медленный метаболизм

Некоторые люди, оказывается, не могут перерабатывать кофеин в организме достаточно эффективно, поэтому могут испытать негативное влияние от напитка – например, стать нервными, раздраженными или тревожными.

И этот эффект может занять до 9 часов после потребления. Люди, которые имеют быстрый метаболизм, не испытывают эффекта от кофе уже через несколько часов после принятия.

Итак, если вы знаете, что имеете медленный метаболизм, подумайте о том, чтобы уменьшить количество кофеина в своем рационе. Впрочем, кофе в ограниченных количествах может дать немало преимуществ для здоровья – например, улучшение памяти и скорость реакции.



Кофе может вызвать тревогу / Фото Pexels

Беременные женщины

Да, если вы беременны или кормите грудью, вам также следует ограничить потребление кофеина. Следует избегать не только самого кофе, но и энергетических напитков и некоторой сладкой газировки.

Для того чтобы определить дозу кофеина, которая будет безопасной для вас, вам следует пообщаться со своим врачом.

Тревожные люди

Если вы подвержены тревожности и испытываете много стресса, кофе может только навредить вам в долгосрочной перспективе. Поэтому Симрун Чопра поделилась несколькими советами относительно того, как следует употреблять кофе.

Прежде всего, не пейте больше одной – двух чашек кофе в день. Также не добавляйте к своему кофе молоко, сливки или сахар – так вы не получите пользы от напитка. Но если у вас медленный метаболизм, ограничьте употребление кофе до одной чашки в день, и старайтесь пить его утром.