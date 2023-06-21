Пока продолжается звездное время оранжевых сочных плодов, 24 канал спешит рассказать, кому лучше избегать потребления и как выбирать фрукты.

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Чем полезны абрикосы

Абрикосы не только вкусны, но очень полезны. В составе фруктов большое количество каротиноидов, которые окрашивают их в характерный цвет, улучшают зрение и кожу, высокое содержание калия, витамина С, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, антиоксиданты, клетчатка, витамины А, Е и В9, марганец, кальций, железо.

Лучше всего покупать абрикос в июле – августе. Считается, что в этот период фрукт не так обработан химикатами и принесет вашему организму много пользы. Также абрикос имеет легкий слабительный эффект и способствует обмену веществ, а при простуде улучшает отхаркивание, поэтому в холодные сезоны чай с абрикосовой мякотью особенно будет актуален.



Абрикосы полезны для здоровья / Фото Pexels

Почему и для кого абрикосы опасны

Среди широкого перечня полезных компонентов вы найдете неоднозначный амигдалин. Дело в том, что его избыток в организме может привести к отравлению, поэтому врачи рекомендуют употреблять не более 4 – 5 плодов в сутки. Запрещено употреблять фрукт людям с язвой и сахарным диабетом. Осторожным с ним следует быть и людям чувствительным к аллергическим компонентам, беременным и деткам.

Как выбрать абрикосы

Цвет: он должен быть без выраженных пятен, красные и оранжевые вкрапления – это нормально.

Поверхность: плоды абсолютно сухие, структура крепкая, при надавливании фрукт не деформируется, поверхность без трещин и повреждений.

Запах: присутствует характерный приятный аромат.