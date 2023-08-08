Сало – це справжній український суперфуд. Ви могли й не підозрювати, проте воно може надати вашому організму чимало користі, якщо споживати його у помірних кількостях. Та для деяких людей навіть трохи цього продукту може нашкодити.

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Чим корисне сало

Сало найкраще вживати у солоному чи маринованому вигляді, й саме так воно принесе найбільше користі для вашого здоров'я. Натомість після смаження та коптіння продукт може втратити деякі з цих властивостей.

Побоювання, ніби з салом в організм надходить значна кількість холестерину, занадто перебільшені та навіть неправильні. При споживанні 20 – 30 грамів сала в день (рекомендована кількість) в організм потрапляє 30 міліграмів холестерину,

– поділилася дієтологиня Наталія Самойленко.

В салі є холін – вітамін В-комплексу, що бере участь у метаболізмі. Також сало чудово впливає на судини та клітинні мембрани завдяки лецитину, що є у ньому.



Сало містить корисні вітаміни / Фото Pexels

Сало краще їсти вранці та в обід – саме в цей час ви зможете отримати багато енергії від нього. Та якщо ви їстимете сало перед сном, це може погіршити ваш сон.

Кому не можна їсти сало

Не варто додавати до свого звичного раціону цей продукт, якщо ви маєте проблеми з нирками. Людям з хворою печінкою, гострою фазою панкреатиту та холециститу також краще уникати сала.

Також проконсультуватися з дієтологом перед вживанням цього продукту варто людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів. Сало – дуже калорійний продукт, і воно може спровокувати несподіваний набір ваги.

Також не варто давати сало дітям у дуже ранньому віці, адже холестерин може негативно вплинути на здоров'я малюків.