Чимало людей переживають через те, що кісточки вишень можуть бути токсичними, проте основна причина, через яку вам варто обережно ставитися до вживання вишень – їхня невисока поживність та користь.

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Кому не варто їсти вишні

Перш за все, вишні мають надзвичайно високий вміст цукру. Особливо багато цієї речовини у сушених вишнях – тільки в одній порції можна знайти 30 грамів цукру. Натомість у свіжій вишні є 20 грамів сполуки.

В маленькій пляшці солодкої газованої води 39 грамів цукру. Тож від вживання цих ягід краще утриматися людям з діабетом та тим, хто слідкує за рівнем цукру в крові.

Звісно, вишні є чудовим джерелом антиоксидантів, фолієвої кислоти та клітковини. Втім, велика кількість цих речовин може також призвести до здуття живота, якщо ви не можете переварити їх належним чином. Для деяких людей у надто великій кількості вони можуть діяти як проносне. Тож тим, хто має проблеми з кишково-шлунковим трактом та травленням, варто їсти цю ягоду з обережністю.

Також зважайте на те, що нерозчинна клітковина та природні цукрові спирти, що є у вишні, змусять вас частіше ходити до туалету, адже мають сечогінний ефект.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Ще один недолік вишень – велика кількість черв'яків, які потрапляють всередину. Найімовірніше, ці хробаки – це личинки вишневої плодової мухи. Та перейматися через з'їдену комаху надто сильно не варто – вони не шкідливі для людського організму.



Черв'яки у вишнях нешкідливі / Фото Pexels​

Дещо гірше буде, якщо у ваших вишнях навпаки, не буде черв'яків – це означатиме, що їх вирощують з великою кількістю пестицидів. Ці ягоди входять до переліку плодів, у вирощуванні яких найчастіше використовують хімікати.

Тож будьте уважні, адже вживання великої кількості пестицидів може спричинити чимало проблем зі здоров'ям: від проблем з диханням та викиднів до розладів травлення й депресії.