Яблука є чудовим джерелом клітковини – тобто харчових волокон, що підтримують роботу кишківника та травної системи. Для більшості людей яблука стануть чудовим доповненням до раціону, проте до їх вживання варто ставитися обережно.
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Як яблука можуть нашкодити
Вам може здатися: якщо яблуко корисний продукт, потрібно вживати якнайбільше цих фруктів. Проте не варто цього робити, адже, як і з будь-якою іншою їжею, надмірна їх кількість може негативно вплинути на ваше здоров'я.
Найкраща кількість яблук на день – це 1 – 2 плоди; якщо ж ви їсте їх більше, згодом можете відчути деякі неприємні симптоми.
Пам'ятайте й про алергію на яблука, яка є досить популярною. Люди, які її мають, можуть відчути низку наслідків для здоров'я незабаром після їхнього вживання.
Зокрема, ви можете відчути:
- свербіж у горлі й роті;
- спазми в животі;
- висипи на шкірі;
- опухле горло чи рот;
- діарея.
Якщо після вживання цих фруктів ви помітили в себе вищеперелічені симптоми, спробуйте відмовитися від цього фрукту або ж проконсультуватися з лікарем.
Яблука можуть викликати алергію / Фото Pexels
До того ж, виявляється, алергія на яблуко існує не одна. Зазвичай їх поділяють на два типи: в першому люди мають реакцію на білок, що містить фрукт. Симптоми у цих людей проявляються майже відразу та більш серйозні. До цього типу алергії більш схильні жителі Середземномор'я.
Натомість люди з другим типом алергії реагують на інший білок – той, що міститься і в пилку берези. Люди з цим захворюванням мають значно меншу реакцію на фрукт.
Варто утриматися від споживання великої кількості цих фруктів і тим людям, які слідкують за рівнем цукру в крові. Якщо ви швидко з'їсте кілька плодів, ви можете помітити коливання у рівні цукру.
Для людей із поганим обміном речовин або діабетом надмірна кількість цукру з фруктів також може погіршити чутливість до інсуліну або вплинути на те, наскільки добре діють ліки від діабету,
– поділився доктор Джош Акс.
І, зрештою, якщо ви купуєте яблука у крамниці, пам'ятайте про те, що в них можуть міститися пестициди. Та це не значить, що варто відмовлятися від фруктів – виявляється, для того, щоб залишки хімікатів мали негативний вплив на ваше здоров'я, вам потрібно з'їсти щонайменше 850 яблук.