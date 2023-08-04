Яблоки являются отличным источником клетчатки – то есть пищевых волокон, поддерживающих работу кишечника и пищеварительной системы. Для большинства людей яблоки станут отличным дополнением к рациону, однако к их употреблению следует относиться осторожно.

Интересно Чаще ешьте шиповник: он удивит своей пользой

Как яблоки могут навредить

Вам может показаться: если яблоко полезный продукт, нужно употреблять больше этих фруктов. Однако не стоит этого делать, ведь, как и с любой другой едой, избыточное их количество может отрицательно повлиять на ваше здоровье.

Наилучшее количество яблок в день – это 1 – 2 плода; если же вы едите их больше, впоследствии можете ощутить некоторые неприятные симптомы.

Помните и об аллергии на яблоки, которая довольно популярна. Люди, имеющие ее, могут ощутить ряд последствий для здоровья вскоре после их употребления.

В частности, вы можете почувствовать:

зуд в горле и рту;

спазмы в животе;

сыпь на коже;

опухшее горло или рот;

диарея.

Если после употребления этих фруктов вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы, попробуйте отказаться от этого фрукта или проконсультироваться с врачом.



Яблоки могут вызвать аллергию / Фото Pexels

К тому же оказывается, аллергия на яблоко существует не одна. Обычно их делят на два типа: в первом люди имеют реакцию на белок, содержащий фрукт. Симптомы этих людей проявляются почти сразу и более серьезные. Этому типу аллергии более подвержены жители Средиземноморья.

В то же время люди со вторым типом аллергии реагируют на другой белок – содержащийся и в пыльце березы. Люди с этим заболеванием значительно меньше реакцию на фрукт.

Следует воздержаться от потребления большого количества этих фруктов и тем людям, которые следят за уровнем сахара в крови. Если вы съедите несколько плодов, вы можете заметить колебания в уровне сахара.

Для людей с плохим обменом веществ или диабетом избыточное количество сахара из фруктов также может ухудшить чувствительность к инсулину или повлиять на то, насколько хорошо действует лекарство от диабета,

– поделился доктор Джош Акс.

И, наконец, если вы покупаете яблоки в магазине, помните о том, что в них могут содержаться пестициды. Но это не значит, что стоит отказываться от фруктов – оказывается, для того чтобы остатки химикатов оказали негативное влияние на ваше здоровье, вам нужно съесть не менее 850 яблок.