Австралійські косметологи розробили новий спосіб зміни форми носи без хірургічного втручання. Процедура триває лише годину, а результат можна побачити за 8 тижнів.

Замість ринопластики та введення ін'єкцій, фахівці з Сіднея пропонують відвідувачам пройти плазмову терапію фібробластами. За словами косметологів, така процедура підтягує і покращує зовнішній вигляд шкіри.

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Вартість косметичної терапії значно нижча, ніж ціна пластичної операції. Один сеанс в салоні коштує 450 доларів за 1 сеанс.

Як це працює

Для лікування косметологи задіюють фібробласти – клітини дерми, що виробляють колаген і білок, які розташовані в нижньому шарі шкіри. Фібробласти відіграють важливу роль в загоєнні ран і підтримці пружності шкіри.

Під час сеансу косметолог використовує спеціальний пристрій, що нагадує авторучку, яка виробляє високочастотний електричний струм на невеликі ділянки носа. Плазмовий наконечник цього пристою не доторкається до шкіри, а виробляє струм. Струм створює мікротравми в шкірі, імітуючи ефект підтяжки.

За словами косметологів, процедура майже безболісна, час на відновлення варіюється від 4 – 12 годин. При цьому видимий результат досягається через 8 тижнів.

З основних нюансів – після плазмової терапії фібробластами забороняється наносити макіяж та перебувати на сонці протягом 8 днів. Плюсом процедури є те, що для досягнення бажаної форми носа досить одного відвідування салону.

Таку ж нехірургічну процедуру проводять на скулах, шиї, повіках, чолі та животі.