Австралийские косметологи разработали новый способ изменения формы носы без хирургического вмешательства. Процедура длится всего час, а результат можно увидеть за 8 недель.

Вместо ринопластики и введение инъекций, специалисты из Сиднея предлагают посетителям пройти плазменную терапию фибробластами. По словам косметологов, такая процедура подтягивает и улучшает внешний вид кожи.

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Стоимость косметической терапии значительно ниже, чем цена пластической операции. Один сеанс в салоне стоит 450 долларов за 1 сеанс.

Как это работает

Для лечения косметологи задействуют фибробласты – клетки дермы, производящие коллаген и белок, которые расположены в нижнем слое кожи. Фибробласты играют важную роль в заживлении ран и поддержании упругости кожи.

Во время сеанса косметолог использует специальное устройство, напоминающее авторучку, которая производит высокочастотный электрический ток на небольшие участки носа. Плазменный наконечник этого устройства не притрагивается к коже, а вырабатывает ток. Ток создает микротравмы в коже, имитируя эффект подтяжки.

По словам косметологов, процедура почти безболезненна, время на восстановление варьируется от 4 – 12 часов. При этом видимый результат достигается через 8 недель.

Из основных нюансов – после плазменной терапии фибробластами запрещается наносить макияж и находиться на солнце в течение 8 дней. Плюсом процедуры является то, что для достижения желаемой формы носа достаточно одного посещения салона.

Такую же нехирургическую процедуру проводят на скулах, шее, веках, лбу и животе.